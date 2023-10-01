Как избавиться от жучков на кухне

Мучные жучки – крайне неприятное, но, к сожалению, распространенное явление. Они могут завестись в крупах, муке или мучных изделиях. Любая хозяйка понимает, что избавиться от этих вредителей нужно как можно скорее, ведь они быстро размножаются.

© Unsplash

В этом материале "Рамблер" расскажет о том, как избавиться от мучных жучков и не допустить их повторного появления в кухне.

Видео дня

Стоит понимать, что жучки вряд ли появятся в вашем доме самостоятельно – вероятнее всего принести их домой с крупой из магазина, потому всегда внимательно осматривайте покупаемые вами упаковки. Нужно учитывать, что закрытая целлофановая или даже картонная упаковка – не гарантия, что вредители не попадут внутрь, ведь они способны прогрызать маленькие отверстия даже в плотных материалах.

Для начала переберите все крупы в тех местах хранения, где были замечены жучки. Избавьтесь от всех упаковок, где был замечен хотя бы один жучок. Особое внимание уделите крупам, муке, мучным изделиям и макаронам. Если жучки замечены не только внутри упаковок, но и просто в шкафах или ящиках, вероятнее всего, заражены все продукты, хранящееся там. Избавьтесь от них, как можно скорее, при этом, не оставляйте мусор в доме – вынесите его. В противном же случае, жучки могут расползтись снова.

Проверить придется еще и кухонную технику, полки с кофе и чаем, ящики с луком и чесноком, с бобовыми, все щели вдоль столешницы (где могут оказаться крошки) и лекарства, если там хранятся горчичники или сухие травы.

После того, как вы избавились от всех зараженных продуктов, проведите тщательную уборку всех мест хранения – пропылесосьте и протрите влажной тряпкой, смоченной в уксусе.

Промойте все емкости, где вы обычно храните бакалею – лучшим вариантом будет еще и подвергнуть их воздействию холодом или теплом.

Для того, чтобы предотвратить появления мучных жучков в будущем, не пренебрегайте уборкой и соблюдайте некоторые правила: