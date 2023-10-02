«Мухоморные» яблочки: как прогнать из сада паразитов и опасные болезни

Осень — время борьбы с вредителями и профилактики сада от болезней. Как сделать сад здоровым, прогнать его врагов и побороть опасные болезни, рассказывает Виктор Горячев, кандидат биологических наук, глава студии ландшафтного дизайна «Горячев и К».

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— В арсенале борьбы с болезнями и вредителями сада у садоводов есть фунгициды — средства от грибковых заболеваний растений, — а также инсектициды, с помощью которых мы боремся с различными видами насекомых-вредителей, и акарициды — препараты, которые позволяют бороться даже с клещами, покрытие которых настолько надежно, что не поддается воздействию инсектицидов. Есть также препараты, которые воздействуют на отложенные вредителями яйца, что важно. Они называются овицидами. Если вы читаете про тот или иной препарат, что это акарицид овицидного действия, вы должны понять, что это средство усиленного действия. Но хочу предупредить: как и в случае со здоровьем человека, ставить диагноз состоянию сада самому непросто. Стоит доверять такие тонкие вещи специалистам. Именно поэтому опасно давать конкретные советы — возьмите то-то или то-то, такую-то «химию» и полейте ваш сад. Это будет неправильно. Совет профессионала, по крайней мере в начале борьбы с садовыми проблемами, очень нужен.

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Почтение королевам

По осени розы, королевы сада, требуют и почтения, и внимания. Те, что не нуждаются в обрезке, например плетистые розы, обрабатывают фунгицидом, другие — обрезают на 3–4 почки и также обрабатывают их и площадь под ними и вокруг.

Клещ «на сухую» не сидит

Один из самых опасных и трудно побеждаемых вредителей. Вы заметите его по паутинкам на растениях. Клещ терпеть не может влаги. Если он появился на комнатных цветах, значит, их мало обрызгивали. Клещ плодится и размножается быстро, селится даже на растениях, которые мы сажаем для отпугивания вредителей.

«Мухоморные» яблочки

Покрытые белыми точечками яблоки — падалица — должны быть собраны и сожжены, ведь внутри многих этих яблочек, возможно, собираются зимовать не только вредители, но и заболевания. Теоретически падалицу можно заложить и в компост, но при условии, что, кроме яблок, там будут трава, листья и какие-то другие пищевые остатки. И этой массе будет обеспечен полив, чтобы вызвать бурный процесс брожения, в котором все опасное для садовых растений попросту «сгорит».

Но брать и разносить по участку землю из такой компостной кучи можно будет лишь года через два. Если вы решите такие яблочки закопать, можно присыпать их золой, но не медным купоросом, как иногда советуют. Дело в том, что медь накапливается в почве, попадает в растения, в том числе и съедобные, а потом их едим мы и удивляемся, отчего нехорошо печени.

Белокрылка активно размножается

Вот кто обладает огромной скоростью воспроизведения своего нахального рода! Одновременно на растении могут присутствовать и взрослые особи белокрылки, и яйца, которые уже через несколько дней обеспечат вылет вредителей. Для борьбы с белокрылкой нужна серьезная «химия», препараты овицидного действия и повторяемые обработки инсектицидами.

Побеждаем грибок

Сажистый черный грибок многих «достал», это факт. А откуда он берется? На растении заводится тля, она выделяет сахаристую жидкость, и на ней, появившейся на листьях, начинают развиваться грибы. Сам по себе сажистый гриб не опасен, но он закупоривает устьица, через которые дышит растение. Заболевание может привести к усыханию листьев, снижению урожайности и морозостойкости дерева. В борьбе с сажистым грибком хорошо себя показал препарат «Тиовит Джет», который совмещает фунгицидное и акарицидное действие.

Лишайники — мерило экологии

Никакого вреда растениям лишайники не доставляют, так что можно их не соскабливать, не отдирать и не снимать со стволов деревьев и… заборов! Для лишайника растения — только «ствол», не более. Этот симбиоз водоросли и гриба — показатель чистоты воздуха! В экологически небезупречном месте вы их не найдете.

Клен, и пока не опавший

На листьях клена — что-то вроде красноватых бородавочек? Все не так безобидно, как кажется. Это, как правило, галловый клещ! Избавиться от них можно, но теперь подождем до весны — когда бородавочки образовались, ничем их не возьмешь. Весной же подключите к бою системные акарициды.

Слизни: испанская напасть

Испанские слизни, они же арион вульгарис, были занесены к нам в начале 2000-х годов. Они вырастают до 20 см. Их нужно собирать даже вручную, ведь каждая особь способна отложить до 800 яиц! Собирайте их лопаткой и отправляйте в емкость с солью. Бороться с ними нужно постоянно, а уж осенью — тем более, вопреки мнению многих, эти слизни отлично зимуют

Не так мил, как кажется

Внешне симпатичные жучки долгоносики — страшные вредители. В народе это создание называют ласково — «слоники». Они питаются различными частями растений и могут не только вызвать серьезные проблемы в саду и огороде, но и полностью лишить вас урожая!

Висят груши, «рыжие уши..»

Оранжевые пятна на листьях груш, а снизу на них — образования, из которых сыплется порошок? Увы, это Gymnosporangium sabinae, ржавчина, серьезное грибковое заболевание. Лечат, проводя опрыскивания серосодержащими фунгицидами. Кстати, порошок не сразу попадает на нужные ему растения, у него много промежуточных хозяев — в первую очередь это хвойники.

Наш друг — железный купорос

Что нужно растениям, так это железный купорос, причем с добавлением мочевины и лимонной кислоты. Растения обрабатывают после листопада: тогда раствор доберется до затихших на время вредителей и болезней. Обработанные раствором листья «сгорят», но пользы саду это не принесет.

Секатор — тот же скальпель!

Срезаете веточки, занимаетесь прививками, словом, где бы вы ни работали в саду, вы должны стерилизовать рабочие инструменты — секатор в первую очередь. Достаточно протирать его режущие поверхности и лезвие салициловым спиртом. Отнеситесь к секатору как к хирургическому инструменту!

Пожалейте невидимок

Обрабатывая сад непрофессионально, вы можете нанести ему колоссальный урон, невольно уничтожая невидимых глазу обитателей почвы. Чарльз Дарвин, например, называл земляных червей «первыми земледельцами», высоко оценивая их вклад в плодородие почвы. Неумелая обработка тех же приствольных кругов может вызвать массовую гибель полезных подземных обитателей, так что будьте бдительны и гуманны!

Пионы, к врачу!