Дизайнер интерьера назвала главную ошибку в ремонте

Дизайнер интерьера Елизавета Агеенко в беседе с "Лентой.ру" рассказала о главной ошибке, которую люди совершают во время ремонта.

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По словам эксперта, многие часто экономят на том, что может угрожать безопасности жильцов и их соседей, проблематично в замене и принесет дискомфорт в эксплуатации.

Прежде всего дизайнер рекомендовала не экономить на строительной бригаде: на черновых этапах важно, чтобы разводка сантехники, отопления, электросетей и слаботочных сетей была выполнена грамотно.

Агеенко также напомнила о важности шумоизоляции. Этому необходимо уделить внимание особенно в том случае, если спальня примыкает к спальне соседа или находится под детской комнатой. Помимо этого, дизайнер посоветовала озаботиться шумоизоляционными откосами при установке стеклопакетов и входной двери.