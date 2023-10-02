Мастер назвал вредящие стиральной машине вещи
Мастер по ремонту бытовой техники Дмитрий Мухин назвал россиянам вредящие стиральной машине при использовании вещи. Его комментарий публикует «Городовой».
По словам эксперта, привести к поломке устройства может чистка носков или шнурков.
«[Они] могут завалиться за щель и попасть в бак, налипнуть на тэн, преградить путь к сливу воды. В худшем случае — намотаться на крыльчатку и сгореть там», — пояснил специалист, призвав класть данные изделия в специальный тканевый мешок перед помещением в барабан.
Кроме того, он призвал избегать стирки массивных одеял и пуховиков из-за чрезмерной нагрузки на технику. В то же время при необходимость удалить с них загрязнения в домашних условиях, собеседник издания посоветовал устанавливать минимальные обороты или режимы «шерсть» и «деликатные ткани».
В сентябре директор испытательного центра ТЕСТБЭТ Олег Драницкий также назвал непригодную для стирки в машине вещь. Речь идет о перьевых подушках.
«Перо сваляется в комок во время процесса. Если она [подушка] порвется, то забьются все фильтры», — объяснил он.