Мастер назвал вредящие стиральной машине вещи

«[Они] могут завалиться за щель и попасть в бак, налипнуть на тэн, преградить путь к сливу воды. В худшем случае — намотаться на крыльчатку и сгореть там», — пояснил специалист, призвав класть данные изделия в специальный тканевый мешок перед помещением в барабан.

Кроме того, он призвал избегать стирки массивных одеял и пуховиков из-за чрезмерной нагрузки на технику. В то же время при необходимость удалить с них загрязнения в домашних условиях, собеседник издания посоветовал устанавливать минимальные обороты или режимы «шерсть» и «деликатные ткани».