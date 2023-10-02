Биолог объяснил, как уничтожить тараканов в квартире
Биолог Антон Москаев объяснил, как уничтожить тараканов в квартире. Об этом сообщает Life.ru.
По словам эксперта, чаще всего насекомые выбирают места, которые способны удовлетворить их биологические потребности. Соответственно, необходимо ограничить доступ к воде, убрать с пола тряпки и ковры.
Кроме того, Москаев посоветовал своевременно убирать крошки со стола и утилизировать их, а также заделать щели в стенах, если они имеются.
Дезинсекция будет работать в том случае, если все помещения с тараканами обрабатывают в один день или в течение нескольких дней. Средства от тараканов биолог рекомендовал приобретать напрямую у производителей, поскольку в магазинах часто продаются подделки.
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