Биолог объяснил, как уничтожить тараканов в квартире

Биолог Антон Москаев объяснил, как уничтожить тараканов в квартире. Об этом сообщает Life.ru.

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По словам эксперта, чаще всего насекомые выбирают места, которые способны удовлетворить их биологические потребности. Соответственно, необходимо ограничить доступ к воде, убрать с пола тряпки и ковры.

Кроме того, Москаев посоветовал своевременно убирать крошки со стола и утилизировать их, а также заделать щели в стенах, если они имеются.