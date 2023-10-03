Как хранить свеклу в погребе или квартире правильно
Сохранить урожай в домашних условиях ничуть не проще, чем вырастить. Но, зная все нюансы, можно хранить свеклу и в погребе, и в квартире.
«Рамблер» рассказывает, как собрать урожай свеклу и сохранить ее в течение зимы.
Как понять, что свекла созрела
Свекла считается созревшей, когда корнеплоды достигают определенного размера и приобретают яркий цвет. Обычно созревшая свекла имеет красную или темно-красную окраску, но существуют и другие сорта, которые могут быть оранжевыми, желтыми или полосатыми. Также можно оценить созревание свеклы по ее текстуре – созревшие корнеплоды должны быть плотными и твердыми на ощупь.
Как правильно выкопать свеклу
- Подготовьте почву. Если почва стала слишком плотной, ее можно взрыхлить мотыгой или другим инструментом.
- Определите глубину, на которой находятся корнеплоды, чтобы не повредить их при выкопке.
- Отступите от корнеплода на 10-15 сантиметров, чтобы не повредить свеклу лопатой.
- Приподнимите свеклу, освободите ее от земли.
- Оставьте ненадолго под навесом, чтобы ботва немного завяла, а земля на свекле подсушилась.
Как правильно хранить свеклу
- Выберите свеклу с крепкими корнеплодами без повреждений или гнили.
- Перед хранением удалите зеленые листья, хвостики обрезать не надо. Мыть свеклу тоже нельзя. Подсохший грунт защищает свеклу от гнили.
- При хранении в погребе выберите прохладное, сухое и темное место. Температура воздуха может быть около 2-6 градусов по Цельсию. Лучше всего хранить свеклу на полках или ящиках, обложенных соломой, песком или опилками. Также можно использовать мох сфагнум, если он растет в ближайшем к вашему дому лесу.
- Если погреба нет, свеклу можно хранить в квартире. Для этого подойдет прохладное место, например, подвал или утепленный балкон. Важно, чтобы температура была стабильной и не поднималась выше 10°C. Хранить свеклу можно в ящиках, обернутых газетами или полиэтиленом.
- Проверяйте свеклу время от времени на наличие гнили или повреждений. Удалите любые поврежденные корнеплоды, чтобы предотвратить распространение гнили на остальные.
- Свекла может храниться в погребе или квартире до 4-6 месяцев, в зависимости от условий хранения и сорта свеклы.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно хранить свеклу и сохранить ее свежесть и питательные свойства на длительное время.
Чем полезна свекла
Свекла – источник множества полезных веществ и благотворно влияет на здоровье.
- Свекла содержит много витаминов и минералов, включая витамины А, С и К, фолиевую кислоту, железо, калий и магний.
- Свекла может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря антиоксидантам, которые в ней содержатся.
- Свекла богата пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации работы кишечника и улучшению пищеварения.
- Свекла содержит антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами и могут иметь противовоспалительные свойства.
- В свекле содержатся флавоноиды, которые могут помочь наладить работу печени.
- Некоторые исследования показывают, что свекла может помочь улучшить кровообращение.
- Свекла содержит витамин C, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.
- Свекла может помочь улучшить когнитивные функции и защитить мозг от старения и нейродегенеративных заболеваний.
Рецепт свекольного супа
Ингредиенты
- 2 средние свеклы, очищенные и нарезанные кубиками
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 3 чесночных зубчика, измельченных
- 4 чашки овощного или куриного бульона
- Сок половины лимона
- Соль и перец по вкусу
- Сметана или греческий йогурт для подачи (опционально)
- Свежая зелень для украшения (петрушка, укроп или базилик)
Приготовление
- В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и обжарьте до мягкости, примерно 5 минут.
- Добавьте нарезанную свеклу в кастрюлю и обжарьте еще 5 минут.
- Добавьте бульон в кастрюлю и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и поварите на среднем огне около 20-25 минут, пока свекла не станет мягкой.
- С помощью блендера или погружного блендера измельчите суп до гладкой консистенции.
- Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте.
- Подавайте горячий свекольный суп с добавлением сметаны или греческого йогурта и свежей зелени сверху.
Приятного аппетита!