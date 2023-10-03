Как хранить свеклу в погребе или квартире правильно

Сохранить урожай в домашних условиях ничуть не проще, чем вырастить. Но, зная все нюансы, можно хранить свеклу и в погребе, и в квартире.

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«Рамблер» рассказывает, как собрать урожай свеклу и сохранить ее в течение зимы.

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Как понять, что свекла созрела

Свекла считается созревшей, когда корнеплоды достигают определенного размера и приобретают яркий цвет. Обычно созревшая свекла имеет красную или темно-красную окраску, но существуют и другие сорта, которые могут быть оранжевыми, желтыми или полосатыми. Также можно оценить созревание свеклы по ее текстуре – созревшие корнеплоды должны быть плотными и твердыми на ощупь.

Как правильно выкопать свеклу

Подготовьте почву. Если почва стала слишком плотной, ее можно взрыхлить мотыгой или другим инструментом. Определите глубину, на которой находятся корнеплоды, чтобы не повредить их при выкопке. Отступите от корнеплода на 10-15 сантиметров, чтобы не повредить свеклу лопатой. Приподнимите свеклу, освободите ее от земли. Оставьте ненадолго под навесом, чтобы ботва немного завяла, а земля на свекле подсушилась.

Как правильно хранить свеклу

Выберите свеклу с крепкими корнеплодами без повреждений или гнили. Перед хранением удалите зеленые листья, хвостики обрезать не надо. Мыть свеклу тоже нельзя. Подсохший грунт защищает свеклу от гнили. При хранении в погребе выберите прохладное, сухое и темное место. Температура воздуха может быть около 2-6 градусов по Цельсию. Лучше всего хранить свеклу на полках или ящиках, обложенных соломой, песком или опилками. Также можно использовать мох сфагнум, если он растет в ближайшем к вашему дому лесу. Если погреба нет, свеклу можно хранить в квартире. Для этого подойдет прохладное место, например, подвал или утепленный балкон. Важно, чтобы температура была стабильной и не поднималась выше 10°C. Хранить свеклу можно в ящиках, обернутых газетами или полиэтиленом. Проверяйте свеклу время от времени на наличие гнили или повреждений. Удалите любые поврежденные корнеплоды, чтобы предотвратить распространение гнили на остальные. Свекла может храниться в погребе или квартире до 4-6 месяцев, в зависимости от условий хранения и сорта свеклы.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете правильно хранить свеклу и сохранить ее свежесть и питательные свойства на длительное время.

Чем полезна свекла

Свекла – источник множества полезных веществ и благотворно влияет на здоровье.

Свекла содержит много витаминов и минералов, включая витамины А, С и К, фолиевую кислоту, железо, калий и магний.

Свекла может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря антиоксидантам, которые в ней содержатся.

Свекла богата пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации работы кишечника и улучшению пищеварения.

Свекла содержит антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами и могут иметь противовоспалительные свойства.

В свекле содержатся флавоноиды, которые могут помочь наладить работу печени.

Некоторые исследования показывают, что свекла может помочь улучшить кровообращение.

Свекла содержит витамин C, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.

Свекла может помочь улучшить когнитивные функции и защитить мозг от старения и нейродегенеративных заболеваний.

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Рецепт свекольного супа

Ингредиенты

2 средние свеклы, очищенные и нарезанные кубиками

1 луковица, мелко нарезанная

2 столовые ложки оливкового масла

3 чесночных зубчика, измельченных

4 чашки овощного или куриного бульона

Сок половины лимона

Соль и перец по вкусу

Сметана или греческий йогурт для подачи (опционально)

Свежая зелень для украшения (петрушка, укроп или базилик)

Приготовление

В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и обжарьте до мягкости, примерно 5 минут. Добавьте нарезанную свеклу в кастрюлю и обжарьте еще 5 минут. Добавьте бульон в кастрюлю и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и поварите на среднем огне около 20-25 минут, пока свекла не станет мягкой. С помощью блендера или погружного блендера измельчите суп до гладкой консистенции. Добавьте лимонный сок, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Подавайте горячий свекольный суп с добавлением сметаны или греческого йогурта и свежей зелени сверху.