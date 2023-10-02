7 необычных способов применения уксуса, о которых вы точно не знали

Уксус — это один из тех продуктов, который обычно используется в кулинарии для приготовления соусов, маринадов и консервации. Однако он имеет множество других необычных и полезных свойств. "Рамблер" раскроет семь способов применения уксуса, которые могут удивить вас.

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Для чистки микроволновой печи

Если ваша микроволновая печь покрыта жирными пятнами и пылью, уксус может прийти на помощь. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду в миске и поставьте ее в микроволновку на 5-10 минут при максимальной мощности. Пары жидкости помогут размягчить грязь, и вы сможете легко протереть поверхности внутри микроволновки.

Для очистки духовки

Уксус также отлично подходит для очистки духовки. Смешайте его с водой и нанесите смесь на загрязненные участки духовки. Дайте средству несколько минут, а затем уберите грязь губкой или мягкой тряпкой.

Для удаления запахов

Уксус — это отличное средство для борьбы с неприятными запахами в доме. Вы можете использовать его для удаления запаха животных, дыма, запаха из холодильника и даже запаха обуви. Просто разместите миску с уксусом в проблемных зонах, и он абсорбирует запахи.

Для запуска цветных красителей

Если вы забыли купить специальный фиксатор для одежды и боитесь, что цветные вещи могут выцветь, добавьте немного уксуса в воду при стирке. Он поможет установить цвет и предотвратит его выцветание.

Как средство для удаления пятен

Уксус отлично справляется с различными пятнами на ткани. Просто нанесите небольшое количество жидкости на пятно, оставьте на некоторое время, а затем вытрите. После этого вы можете стирать вещь как обычно.

Для ухода за волосами

Уксус может быть использован как кондиционер для волос. Разбавьте его водой в пропорции 1:1 и используйте этот раствор после мытья волос. Он придаст волосам блеск и мягкость.

Для чистки окон