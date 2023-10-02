Как часто нужно стирать простыни

«Бактерии, грибки, вирусы и пыль скапливаются на постельном белье, способствуя появлению аллергии, неприятных запахов и даже инфекций», — объяснили врачи.

При этом Рут отметила, что людям, которые спят со своими питомцами в одной постели, рекомендуется стирать простыни каждые три-четыре дня, а также проветривать их после сна.