Как часто нужно стирать простыни

Дерматологи раскрыли оптимальную частоту стирки простыней
Сертифицированные дерматологи Блер Мерфи-Роуз и Николь Рут раскрыли оптимальную частоту стирки простыней. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.
Специалистки заявили, что данные изделия необходимо заменять на новые каждую неделю.
«Бактерии, грибки, вирусы и пыль скапливаются на постельном белье, способствуя появлению аллергии, неприятных запахов и даже инфекций», — объяснили врачи.
При этом Рут отметила, что людям, которые спят со своими питомцами в одной постели, рекомендуется стирать простыни каждые три-четыре дня, а также проветривать их после сна.
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