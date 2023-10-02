Названа ошибка в ремонте, которая вас разорит

Дизайнер Агеенко: при ремонте нельзя экономить на черновых материалах. К ним относится всё, что отвечает за «крепость» и надёжность вашей квартиры, — штукатурка, шпатлёвка, трубы и т. д.

© Секрет Фирмы

Как объяснила дизайнер интерьера Елизавета Агеенко, если купить всё самое дешёвое и нанять самую бюджетную стройбригаду, то потом пострадают соседи или сами жильцы. А затраты на восстановление и компенсацию ущерба могут разорить.

Ремонт — дело ой какое не дешёвое. И давайте признаем: мы все хотим сэкономить, хотя бы чуток. И в этом нет ничего плохого.

Главное — знать, на чём экономить. Главной ошибкой при ремонте дизайнер Елизавета Агеенко считает попытку сэкономить на черновых материалах. Наоборот, на них лучше как раз потратиться. По её словам, все сухие смеси, комплектующие систем отопления, водоснабжения, электрика и прочие предметы инженерии должны быть сертифицированы. И самое важно, пожалуй, — это сантехника скрытого монтажа. То есть трубы, соединительные элементы, коллекторные шкафы и т. д.

«Именно они являются самой распространённой причиной затопления в многоквартирных домах», — объяснил дизайнер.

Также дизайнер призвала не экономить на чистовых материалах, которые сложно заменять: ламинат, кафель, обои, чистовую сантехнику. Вот представьте, если у вас сломается унитаз или душевая система со встроенным элементом. Это же придётся демонтировать все элементы, которые закрывают подводы воды и канализации, объяснила эксперт. А это всё дополнительные траты.

А на чём же всё-таки можно сэкономить? Да много на чём, вот вам список:

мебель,

освещение,

декор,

текстиль.