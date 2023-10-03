«Питается кровью»: энтомолог назвала насекомое, которого стоит опасаться осенью

Осенью некоторые виды насекомых становятся более агрессивными и опасными, среди них — осенняя жигалка. С наступлением холодов эта муха начинает кусать людей. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как эти насекомые могут навредить человеку.

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Как рассказала энтомолог, кандидат сельскохозяйственных наук и доцент Ольга Теняева, некоторые виды мух, такие как осенняя жигалка, к осени становятся «злее».

— Их осеняя активность связана с началом сезона оплодотворения. Но сильно бояться их не стоит, потому что они опасны ровно так же, как и простые комары, — пояснила Теняева.

При этом, уточнила энтомолог, осенняя жигалка способна переносить инфекционные заболевания, так как питается кровью.

При этом она не входит в список видов, которые могут переносить опасные для человека инфекции. Обычные мухи, по словам специалиста, представляют большую опасность для здоровья человека, чем осенние жигалки.

— Обычные мухи на их фоне могут быть переносчиками больших проблем, потому что часто садятся на фекалии и помойки. Поэтому на их лапках остаются разные споры и гельминты. Жигалке же не интересны помойки, ей интересна кровь, — сообщила Теняева.