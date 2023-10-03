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Эксперты рассказали, как избежать пищевого отравления при использовании плиты и аэрофритюра

Чтобы избежать пищевого отравления при использовании аэрофритюра и плиты, важно регулярно чистить их между приготовлениями блюд. Об этом сообщает The Mirror.

Как избежать пищевого отравления при использовании плиты
© Unsplash

Эксперты по безопасности пищи предупреждают, что при оставлении аэрофритюра и плиты грязными может повысится риск заражения. Даже если вы не привыкли чистить другие кухонные приборы после каждого использования, для этих двух это важно, чтобы предотвратить перекрестное заражение продуктов.

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Используйте горячую воду с моющим средством для мытья посуды и дайте корзине и плите вымочиться, чтобы избежать сложной очистки. Соблюдение этой простой процедуры поможет сохранить безопасность вашей еды и вашего здоровья.

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