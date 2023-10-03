Как избежать пищевого отравления при использовании плиты

Чтобы избежать пищевого отравления при использовании аэрофритюра и плиты, важно регулярно чистить их между приготовлениями блюд. Об этом сообщает The Mirror.

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Эксперты по безопасности пищи предупреждают, что при оставлении аэрофритюра и плиты грязными может повысится риск заражения. Даже если вы не привыкли чистить другие кухонные приборы после каждого использования, для этих двух это важно, чтобы предотвратить перекрестное заражение продуктов.

Используйте горячую воду с моющим средством для мытья посуды и дайте корзине и плите вымочиться, чтобы избежать сложной очистки. Соблюдение этой простой процедуры поможет сохранить безопасность вашей еды и вашего здоровья.