Дерматологи рассказали, каких людей чаще всего кусают комары
Специалисты из Великобритании объяснили, почему некоторых людей комары кусают чаще.
По словам экспертов, маленьких насекомых хорошо привлекает запах пота и высокая температура тела. В связи с этим у людей, которые много занимаются спортом, риск быть укушенными комарами намного выше.
Также наиболее привлекательны для кровососущих граждане, имеющие вредные привычки, первую группу крови и страдающие от ожирения. Последние, как правило, имеют проблемы с дыханием и производят больше углекислого газа, на который летят комары.
Чтобы защититься от вредных насекомых, специалисты портала Express рекомендуют носить светлую одежду. Это связано с тем, что комаров больше интересуют темные вещи.
Отметим, материал носит исключительно информационный характер.