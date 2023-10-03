Дерматологи рассказали, каких людей чаще всего кусают комары

Специалисты из Великобритании объяснили, почему некоторых людей комары кусают чаще.

© Родной город

По словам экспертов, маленьких насекомых хорошо привлекает запах пота и высокая температура тела. В связи с этим у людей, которые много занимаются спортом, риск быть укушенными комарами намного выше.

Также наиболее привлекательны для кровососущих граждане, имеющие вредные привычки, первую группу крови и страдающие от ожирения. Последние, как правило, имеют проблемы с дыханием и производят больше углекислого газа, на который летят комары.

Чтобы защититься от вредных насекомых, специалисты портала Express рекомендуют носить светлую одежду. Это связано с тем, что комаров больше интересуют темные вещи.