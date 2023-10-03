Как помыть окна и зеркала без разводов

Как предотвратить появление некрасивых разводов после мытья на окнах и зеркалах, рассказала Общественная Служба Новостей.

© Мир24

В первую очередь важно определить, в какое время вы этим займетесь. Для мытья окон лучше всего подойдет раннее утро, время перед закатом или облачный день, то есть время, когда отсутствуют прямые солнечные лучи, но при этом достаточно светло. Активное солнце же заставляет чистящие растворы высыхать быстрее, чем человек успевает их протирать, поэтому на стекле остаются разводы. Еще для этого дела не подойдет время выпадения осадков.

Видео дня

Затем следует тщательно подготовиться. Пространство необходимо освободить от штор. Также вам понадобится инвентарь: тряпка, ведро, моющие средства и швабра. Могут пригодиться: щетки с ручкой (окономойки), которые очистят стекла с помощью спонжа и сгоняют воду резиновым лезвием, сгоны-склизы (стяжки для удаления жидкости), щетки-насадки для полировки стекол и скребки для чистки окон и пола. Лучше всего воспользоваться и салфетками из микрофибры, защитными перчатками и мягкой поролоновой губкой.

Средство для мытья стекол можно купить в магазине, а можно сделать самостоятельно, смешав воду и столовый уксус один к одному. Удобнее всего будет перелить данную смесь с бутылку с пульверизатором.

Для рам и подоконников лучше всего использовать раствор из теплой воды и нескольких капель жидкого мыла, но можно и применить универсальное чистящее средство.

Сначала протрите оконную раму и подоконник, потом очистите окна от пыли сухой губкой, смочите стекло и удалите загрязнения сгоном-склизом. Далее протрите грязь чистой тряпкой или стяжкой, предварительно нанеся чистящее средство. Остатки смойте чистой водой и насухо протрите поверхность. Завершите процесс полировкой стекла чистой тряпкой.

После принятия ванны часто запотевает зеркало, многие протирают его рукой, чтобы увидеть свое отражение, что и приводит к появлению пятен и подтеков. Чтобы зеркало не запотевало, можно применить один из способов.

Натереть сухое зеркало кусковым мылом и потереть тряпкой из микрофибры, образовавшаяся пленка предотвратить оседание на 5-10 дней.

Нанести раствор из 30 мл воды и 70 мл глицерина и высушить.

Тщательно растереть каплю геля для бритья по поверхности и вытереть насухо.

Ватным диском с зубной пастой протереть поверхность и смыть.

Растереть каплю шампуня (действует недолго).