Биолог дал советы по посадке луковичных весеннего цветения

Кандидат биологических наук, гендиректор Студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев раскрыл, как сажать луковичные весеннего цветения. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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В первую очередь специалист порекомендовал выкопанные раньше и просушенные луковицы нарциссов, гиацинтов и тюльпанов перед посадкой протравить фунгицидом — веществом для борьбы с грибковыми болезнями растений.

Эксперт отметил, что луковицу необходимо сажать на глубину 3-4 размеров самой луковицы. Если почва тяжелая и глинистая, то нужно сажать чуть мельче, а на песчаных грунтах — поглубже.Говоря о мышиных гиацинтах, биолог посоветовал добавить к слишком песчаному грунту перегной, компост или торф.

«Сажают луковички на глубину 5–6 см, причем стоит сажать их хотя бы по десятку штук рядом: цветы хорошо смотрятся именно в групповых посадках», — поделился Горячев.