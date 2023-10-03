Названы признаки скорой поломки микроволновки

Появление искр при использовании СВЧ-печи происходит не только из-за неправильной посуды, но и при отслоении краски внутри или повреждении слюды, предупредил эксперт по ремонту техники Александр Коротенко . В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он объяснил, что это может указывать на скорую поломку микроволновки.

Появление искр, которое часто игнорируют или связывают с использованием неправильной посуды, также говорит об отслоении краски внутри микроволновки или о повреждении слюды. И то и другое впоследствии выльется в более серьезную неисправность, — пояснил эксперт.

Также стоит обратить внимание, как прокручивается тарелка. Если с этим возникают трудности или тарелка вовсе не двигается, двигатель микроволновки может в скором времени отказать. Коротенко посоветовал не выбрасывать сломавшуюся СВЧ-печь сразу же. Ее удастся починить и использовать дальше — достаточно отдать технику мастеру. Эксперт посоветовал проверить, что все функции после ремонта работают, даже те, которыми человек не пользуется. При этом Коротенко предупредил, что иногда ремонт может обойтись дороже, чем покупка новой микроволновки.