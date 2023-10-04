9 вещей, которые можно отмыть пищевой содой

Пищевая сода – тот продукт, который всегда должны быть дома. Причем использовать ее можно не только для выпечки.

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"Рамблер" рассказывает, на что способна сода в умелых руках.

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Контейнеры для еды

Хранить пищу в контейнерах очень удобно, они занимают мало места в холодильнике и легко штабелируются, если хранить в них пока нечего. Но еда бывает разной, иногда запах остается даже после того, как все съели и вымыли. Тут на помощь придет сода. Нужно налить немного воды, растворить две столовые ложки соды, закрыть крышкой. Через пару часов контейнер можно вымыть.

Плесень в ванной.

У вас в ванной появилась плесень? Сделайте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Натрите этим составом заплесневелые пятна, используя старую зубную щетку. Оставьте на некоторое время, а затем удалите губкой, еще раз промойте и дайте высохнуть.

Запах дыма

Вы устроили жгли мусор на даче или сходили в столовую на работе, и ваша одежда теперь пахнет дымом? Избавиться от этого запаха бывает сложно. Въевшийся запах уйдет, если перед стиркой одежду слегка посыпать содой и оставить на несколько часов, а потом постирать как обычно.

Свежесть холодильника

Холодильник тоже может издавать неприятный запах. Наполните небольшую миску содой, поставьте в холодильник и забудьте обо всех остальных средствах. Через месяц соду желательно заменить.

Чистка туалета

Кстати, использовать можно соду, которую вы хотите убрать из холодильника. Высыпьте в унитаз, добавьте столового уксуса, дайте пошипеть и почистите ершиком как обычно.

Чистые фрукты

С содой можно мыть фрукты. Особенно те, которые покрывают специальной восковой пленкой, предотвращающей преждевременное гниение.

Пятна от кофе и чая

Иногда на кружке остаются разводы от кофе или чая. Губкой их бывает сложно отмыть, но стоит только добавить соду, как от пятен не останется и следа.

Чистка сантехники

Сода прекрасно чистит раковину как на кухне, так и ванной. Также с помощью соды можно чистить трубы. Засыпьте соду, добавьте соль, вылейте стакан кипятка. Через полчаса можно включить кран и все смыть.

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