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Раскрыт способ быстро высушить джинсы после стирки

Эксперт по тканям Шадмаан Кадер раскрыла способ быстро высушить джинсы после стирки. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

Раскрыт способ быстро высушить джинсы после стирки
© Unsplash

Специалистка посоветовала завернуть брюки в чистое сухое полотенце. По ее словам, это поможет избавиться от лишней влаги и ускорит процесс высыхания. Кроме того, Кадер предложила вручную расправлять складки на джинсах, пока они находятся во влажном состоянии.

Также, если нет времени на стирку, рекомендуется поместить штаны в полиэтиленовый пакет и положить его на ночь в морозилку.

«Таким образом вы избавитесь от любых неприятных запахов и сэкономите деньги, поскольку вам не придется включать стиральную машину», — заключил собеседник издания.