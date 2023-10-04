5 главных правил грамотного расположения картин в интерьере

Картины, постеры, фотографии – полноценные детали интерьера. С их помощью можно как внести гармонию в домашнюю обстановку, так и разрушить ее, если сделать что-то не так.

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Рассказываем, какие правила помогут удачно разместить полотна в помещении.

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Оптимальная высота

Картины созданы для того, чтобы на них смотрели. Поэтому размещать их в пространстве надо на уровне глаз. Если следовать золотому стандарту дизайна, расстояние от пола до центра полотна должно составлять 150–160 сантиметров. Когда это несколько картин, ту же длину нужно отмерять от центрального объекта в композиции. Это правило хорошо работает и при размещении картин над лестницей. Расстояние в 150–160 сантиметров должно быть между центром полотна и ступенью, над которой оно находится.

Возможности обзора

Большую по размеру картину тяжело рассматривать в тесном пространстве. Чтобы был нормальный обзор, такие полотна лучше размещать в просторной гостиной или в конце узкого коридора на противоположной стене от входа. Для маленькой же прихожей прекрасно подойдут небольшие холсты.

Составление композиции

Когда хочется повесить сразу несколько картин, объединенных неким смыслом или сюжетом, помогут бумажные заготовки точно под размер полотен. Их нужно закрепить на стене малярной лентой, заодно продумав идеальное расположение изображений. Прямо на этих заготовках можно будет ставить все необходимые метки и через них же делать отверстия для креплений.

Игра с деталями

Подбирать картину для комнаты желательно с учетом преобладающих в ней цветов. Хорошо, когда полотно содержит детали, совпадающие по оттенкам со стеной, диваном или другими крупными объектами. Также картина прекрасно смотрится, если она частично повторяет другие элементы декора в интерьере. К примеру, в комнате есть ваза необычной изогнутой формы. Здесь можно поэкспериментировать и постараться найти изображение, на котором будут повторяться похожие изгибы.

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