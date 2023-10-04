Как организовать поэтапный ремонт квартиры

Спрос на товары для ремонта в конце сентября вырос на 60 процентов.

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«Вечерняя Москва» рассказывает, как организовать поэтапный ремонт и сколько это будет стоить.

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Без проекта никуда

Перед тем как начать действовать, очевидно, нужен план, то есть дизайн-проект. Можно разработать его самостоятельно, с помощью специальных программ. Это далеко не просто, очень трудоемко, особенно в первый раз. Зато вы сможете воплотить в авторском проекте все ваши «хотелки».

— Перед подготовкой дизайн-проекта важно провести замеры, — рассказывает дизайнер Анатолий Кураев. — Конечно, можно просто получить план БТИ, однако в нем могут быть погрешности. Для кадастрового учета погрешность в пять миллиметров — это ерунда, для вас она окажется ощутимой, когда заказанный кухонный гарнитур не влезет в кухню. Сделать замеры можно тоже самому, а можно заказать услуги замерщика — это не так дорого.

Более простой и популярный способ — обратиться в проектную организацию, коих в Москве много. Заказать дизайн-проект можно и в МосгорБТИ — организации, подведомственной Департаменту городского имущества Москвы.

Некоторые строительные магазины предоставляют дизайн-проекты квартир разных серий бесплатно. Конечно же, в них фигурируют мебель, сантехника и прочие аксессуары из ассортимента этих торговых точек.

Строим по новой

Если вы приобрели квартиру на «вторичке», то, конечно, еще до замеров нужно провести демонтаж. Хотите капитально отремонтировать квартиру, сдирайте все «под корень».

Когда демонтаж завершен, самое время задуматься о замене окон. Если планируете, то делать это лучше в первую очередь.

Собираясь делать перепланировку, помните, что нельзя просто так взять и проделать дыру в любой стене, перенести входной проем или сделать из одной комнаты две.

— Если работы сложные, то есть затрагивают несущие стены, изменяют границы кухни или санузла, закажите проект перепланировки, подайте заявление о согласовании переустройства или перепланировки через МФЦ или онлайн через портал государственных услуг Москвы. У вас будет год, чтобы законно выполнить все работы, — сообщили в Мосжилинспекции.

В случае, когда работы простые, эскиз можно сделать самому, провести работы и подать акт о завершенном переустройстве или перепланировке помещения. На этом же этапе проводят замену водопроводных и канализационных труб.

Электрическую разводку, если это необходимо, прокладывают уже после того, как выровняли стены и штукатурка высохла.

Одна из самых трудозатратных и дорогих работ — выравнивание пола. Вариантов несколько: цементная стяжка, сухая с использованием керамзита и гипсоволоконных панелей, наливные полы.

Декоративная отделка — самый приятный этап ремонта, когда бетонная коробка постепенно приобретает вид квартиры. Здесь уже включаются ваши творческие навыки и чувство прекрасного.

Делать самому?

При отсутствии опыта вы потратите в разы больше времени, нежели бригада профессионалов, скорее всего, «накосячите», когда будете устанавливать косяки (это в лучшем случае), возможно, даже пожалеете о своем решении. Но если есть желание, делайте сами. Чувство удовлетворения по завершении работ будет гораздо более сильным.

Можно прибегнуть к помощи профессионалов в отдельных работах, например, при установке натяжных потолков.

Сколько все это стоит

Если нет ни желания, ни времени самостоятельно заниматься ремонтом, но есть свободные средства, можно заказать работы «под ключ». Средняя стоимость капитального ремонта, естественно, без учета материалов в Москве — 20 тысяч рублей за квадратный метр.

Стоимость материалов полностью зависит от ваших предпочтений. Так, по усредненным подсчетам, стоимость черновых материалов для капитального ремонта квартиры в 2023 году составляет от 7000 рублей на квадратный метр, чистовых — от 80 000 рублей на «квадрат».

Стоимость полотна натяжного потолка — от 350 рублей до 3000 рублей в зависимости от материала. Работы по установке рассчитываются индивидуально в зависимости от геометрии потолка, количества светильников и так далее.

Стоимость обустройства стяжки пола — от 200 рублей. Если вы выбрали мокрую стяжку, нужно помнить о том, что смесь нужно еще и доставить на этаж.

ЦИФРА

2,5 тысячи рублей — максимальный штраф для физлиц за самовольную перепланировку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кинев, генеральный директор ГБУ МосгорБТИ: