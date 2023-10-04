Названы садовые культуры для плодородных почв весной

Некоторые осенние посадки эффективно заменяют перекопку почв и повышают их плодородие к весне. Такие сидераты в разговоре с « Анастасия Коврижных .

Размягчить даже самый твердый грунт помогут белая горчица, рапс и горох. Эти озимые сидеральные культуры способны избавить огород от сорняков и вредителей. Они питают почву полезными веществами и задерживают снег, чтобы земля успела им пропитаться. Всходы необходимо скосить и оставить до весны. Дополнительную пользу для грунта принесут органические удобрения, напомнил эксперт.