Кинолог объяснил, как хозяину вернуть собаку под контроль

«Мы поженились и купили после свадьбы щенка бойцовской породы. Но времени на его воспитание не хватало, мы с супругой были заняты друг другом и обустройством быта. В итоге обнаружили, что у нас четырехмесячный, абсолютно неуправляемый пес. Он воет в одиночестве, и соседи сходят с ума. Грызет мебель, рычит на нас, если подходим, когда он ест. Может нагадить дома, а на улице делает вид, что мы не знакомы. Что делать с этим, непонятно. Пробовал физические наказания, но стало хуже», – рассказал челябинец Артем.