Совсем от рук отбилась: кинолог объяснил, как хозяину вернуть собаку под контроль
Большинство хозяев сталкивается с тем, что собака перестает слушаться их на улице. Тянет поводок, подбирает что попало с земли, не подходит по команде. Обычно такое поведение начинается в 5–6 месяцев. Но бывают и более сложные случаи.
«Мы поженились и купили после свадьбы щенка бойцовской породы. Но времени на его воспитание не хватало, мы с супругой были заняты друг другом и обустройством быта. В итоге обнаружили, что у нас четырехмесячный, абсолютно неуправляемый пес. Он воет в одиночестве, и соседи сходят с ума. Грызет мебель, рычит на нас, если подходим, когда он ест. Может нагадить дома, а на улице делает вид, что мы не знакомы. Что делать с этим, непонятно. Пробовал физические наказания, но стало хуже», – рассказал челябинец Артем.
Как вернуть собаку под контроль, «ФедералПресс» объяснила профессиональный кинолог с 20-летним стажем Татьяна Альперович. По ее словам, делать это самостоятельно не стоит.
«Если вы не умеете водить машину, вы же не учите этому других? Раз собака перестала слушаться, то обращайтесь к специалистам. Самостоятельно вы не справитесь, а физические наказания лишь усугубят ситуацию. Кинолог использует контрастный метод воспитания, так сказать, «кнут и пряник». Занятия проходят три раза в неделю, но вам будут давать домашние задания. Если их правильно выполнять, то вы быстро сделаете питомца послушным», – говорит Татьяна Альперович.
Стоимость занятий в Челябинске начинается от 300 рублей. Но, как правило, за такие деньги собак дрессируют неопытные студенты-кинологи. Занятия с профессионалами эффективнее и стоят около 500 рублей за урок.