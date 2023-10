Какого питомца завести, если у вас аллергия на кошек и собак

Гипоаллергенные породы собак

Аллергия на саму шерсть — миф, наш организм негативно реагирует на белки Can f 1 b, Can f 2, которые содержатся в перхоти и слюне животных. Эти ферменты попадают на шкуру собаки, а с нее разносятся по всему дому. Не отчаивайтесь, есть породы, у которых мало перхоти, вдобавок они не сильно линяют. Такие питомцы подойдут даже аллергикам. Кто же это? Гипоаллергенными породами считаются: мальтийская болонка, ирландский водяной спаниель, бедлингтон-терьер, китайская хохлатая и керри-блю-терьер. Но если у вас сильная непереносимость белков Can f 1 b и Can f 2, то даже эти варианты не годятся, читайте дальше.