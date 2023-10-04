Какого питомца завести, если у вас аллергия на кошек и собак

Пушистые четвероногие вызывают у вас не слезы умиления, а приступ аллергического ринита? Спокойно, мы нашли подходящих домашних животных.

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Гипоаллергенные породы собак

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Аллергия на саму шерсть — миф, наш организм негативно реагирует на белки Can f 1 b, Can f 2, которые содержатся в перхоти и слюне животных. Эти ферменты попадают на шкуру собаки, а с нее разносятся по всему дому. Не отчаивайтесь, есть породы, у которых мало перхоти, вдобавок они не сильно линяют. Такие питомцы подойдут даже аллергикам. Кто же это? Гипоаллергенными породами считаются: мальтийская болонка, ирландский водяной спаниель, бедлингтон-терьер, китайская хохлатая и керри-блю-терьер. Но если у вас сильная непереносимость белков Can f 1 b и Can f 2, то даже эти варианты не годятся, читайте дальше.

Гипоаллергенные породы кошек

Если вы уверены, что без кота жизнь не та, никакая аллергия не встанет между вами и четвероногим другом. Почему? Как и у собак, негативную реакцию организма вызывает не шерсть питомца, а белок Fel D1. Он находится на коже животного и вдобавок выводится из его организма с потом, калом и мочой. Не бывает полностью гипоаллергенных кошек, но есть породы, которые вырабатывают минимальное количество опасного белка. К ним относятся сфинкс, балинезийская, сибирская, сиамская, русская голубая и корниш-рекс. Видите, какой выбор!

Ящерица

Пока другие заводят банальных Барсиков и Жучек, вы можете поселить у себя миниатюрную версию дракона. Для любителей выделяться есть эффектные разновидности ящериц, которые отлично приживутся в домашнем террариуме: игуана, эублефар, фельдзума, хамелеон или водяная агама. Последняя прекрасно обосновалась у автора этой статьи. Хотите потискать своего любимчика? Без проблем, большинство ящериц (кроме фельдзумы) охотно идут на руки и разрешают себя погладить. Ключевое слово здесь «разрешают», все же рептилии не такие контактные, как кошки или собаки, поэтому на телячьи нежности не рассчитывайте. Минусы их содержания тоже есть: хищных представителей пресмыкающихся нужно кормить сверчками, гусеницами, тараканами и даже мышами. Так что слабонервным рекомендуем рассмотреть следующих питомцев.

Рыбки

Сами рыбки не вызывают аллергии, но у вас может быть реакция на их пищу. Выход есть: исключите сухие корма (особенно дафнию или гаммарус) и давайте им только замороженный. Итак, какие же бонусы получат любители акварюмистики? Они точно украсят свой интерьер, заодно успокоят нервную систему, наблюдая за неспешными движениями питомцев. Если вы хотите экзотики и не боитесь трудностей, то можете рискнуть и установить морской аквариум. Внимание, придется раскошелиться, ведь оборудование и сами обитатели стоят немало. Да и уход за таким чудом требуется серьезный. Уже страшно? Тогда выбирайте речной аквариум, работы с ним будет меньше.

Черепаха

Эта рептилия выделяет мало слюны и пота, соответственно потенциально опасных аллергенов производит крайне мало. Не расслабляйтесь, белковые ферменты, которые вызывают аллергическую реакцию, могут содержаться в продуктах ее жизнедеятельности. Хорошая новость: случаи аллергии на черепах крайне редки, поэтому смело заводите такого питомца. Ваша Тортилла будет неприхотлива в уходе, точно не разорит своего хозяина (питается зеленью, овощами и фруктами) и возможно перейдет по наследству потомкам. Черепахи — известные долгожители, так что дружить вам придется 20–150 лет, смотрите не ругайтесь.

Шиншилла