Агроном назвал надежные способы хранения яблок

Специалист сельского хозяйства Алексей Володихин рассказал, как сохранить яблоки осенних и зимних сортов свежими до самой весны.

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По словам эксперта, легче всего хранить яблоки в плотных полиэтиленовых пакетах, в которые необходимо укладывать по 1,5-2 кг плодов.

При этом важно после завершения процесса фасовки дать урожаю полежать при комнатной температуре в открытых кульках 2-3 дня.

Затем пакеты нужно плотно обжать, крепко завязать капроновой ниткой и поместить в погреб так, чтобы они не касались друг друга.

Через 20-30 дней в них образуется особая газовая среда, которая предохранит плоды от порчи.

Также для хранения яблок можно использовать ящики без щелей, на дно которых необходимо насыпать слой сухого песка толщиной 3-5 см. После этого уложить фрукты на определенном расстоянии друг от друга и пересыпать их песком. Можно сверху положить еще слой яблок и слой песка.

Важно хранить такие ящики в погребе.

Кроме того, помочь сохранить свежесть урожая может помочь природный минерал вермикулит. Для этого его необходимо пропитать раствором уксусной кислоты в концентрации 1,5-2,3% и засыпать в ящик вместе с яблоками. Постепенно кислота будет испаряться из гранул и обеззараживать окружающую среду.