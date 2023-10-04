Садоводам рассказали, когда и как сажать тюльпаны

Тюльпаны сажают обычно в сентябре, однако их можно посадить и в октябре, если стоит благоприятная погода.

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Так, по лунному календарю, сроки посева – 10-20 сентября. При этом глубина заделки семян – 3 диаметра луковицы от донца.

Сажать тюльпаны можно и в октябре, пока стоит тёплая погода. Важно произвести посадку до момента, когда начнутся заморозки. Иначе семена не успеют укорениться и погибнут.

Участок для посадки тюльпанов должен быть на возвышении, потому что цветы не любят застоя воды.

Каждый год следует сажать тюльпаны на новое место, иначе они будут накапливать болезни.

После посадки тюльпаны стоит замульчировать слоем в 5 см. Для этого подойдут перегной, торф, компост. Однако делать это нужно, когда почва промёрзнет на 1-2 сантиметра.

За год до посадки на участок, где будут тюльпаны, рекомендуется внести два ведра навоза или компоста на один квадратный метр.

Перед самой посадкой следует внести четыре столовые ложки двойного суперфосфата и столько же сульфата калия на 1 кв. м.

Через три-четыре недели нужно внести азот – две столовые ложки аммиачной селитры на 1 кв. м.