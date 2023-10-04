Собянин пригласил производителей на Московскую неделю интерьера и дизайна

0+

С 28 по 31 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет III Московская неделя интерьера и дизайна. Выставка будет посвящена теме «Доступный ремонт и качественная обстановка». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Мероприятие привлечет более 650 брендов из России и других дружественных стран. Они представят свою продукцию в области мебели, предметов интерьера, отделочных и строительных материалов. Посетители смогут ознакомиться с готовыми жилыми комнатами, экспозицией «Ремонт» и магазином, где будет возможность приобрести товары для дома со скидками от производителей.

Участники III Московской недели интерьера и дизайна включают в себя представителей отрасли из Москвы, регионов России и других стран, включая Ближний Восток, Индию и Китай. Российские компании смогут не только продемонстрировать свои товары, но и заключить важные соглашения с российскими и иностранными партнерами. Мероприятие включает в себя участие известных производителей, дизайнеров, архитекторов и девелоперов, а также предлагает открытые лекции, дискуссии и мастер-классы для гостей.

Репортаж с предыдущей Московской недели интерьера и дизайна читайте в нашем материале «Мебельные фавориты Московской недели интерьера и дизайна».