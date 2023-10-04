Психотерапевт раскрыла малоизвестную особенность домашних животных

Психотерапевт Крашкина раскрыла малоизвестную особенность домашних животных
Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как домашние животные способны спасти от хандры. Она также объяснила, почему питомцы помогают социализироваться.
«Любое домашнее животное требует ухода и, кроме радости, все живые существа могут болеть, у них есть ежедневные потребности, и это вызывает определенную социализацию человека. Ему нужно пойти погулять с домашним питомцем, заказать или купить ему еду», – отмечает специалист.
Все эти действия заставляют владельца животного выходит из дома, контактировать с другими людьми. Кроме того, забота о питомце помогает выйти из апатии, угнетенности или хандры, ведь зачастую люди относятся к кошкам и собакам как к маленьким детям.
Крашкина подчеркнула, что шалости животных вызывают у людей улыбки и чувство радости, что также способствует отвлечению от мрачных мыслей.
«Мы относимся к ним как к полноправным членам семьи», – заметила она.
Психотерапевт также добавила, что общение с домашними животными всегда искреннее и открытое. Оно добавляет в жизнь приятных моментов и помогает зарядиться положительной энергией, передает РИАМО.