Психотерапевт раскрыла малоизвестную особенность домашних животных

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, как домашние животные способны спасти от хандры. Она также объяснила, почему питомцы помогают социализироваться.

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«Любое домашнее животное требует ухода и, кроме радости, все живые существа могут болеть, у них есть ежедневные потребности, и это вызывает определенную социализацию человека. Ему нужно пойти погулять с домашним питомцем, заказать или купить ему еду», – отмечает специалист.

Все эти действия заставляют владельца животного выходит из дома, контактировать с другими людьми. Кроме того, забота о питомце помогает выйти из апатии, угнетенности или хандры, ведь зачастую люди относятся к кошкам и собакам как к маленьким детям.

Крашкина подчеркнула, что шалости животных вызывают у людей улыбки и чувство радости, что также способствует отвлечению от мрачных мыслей.

«Мы относимся к ним как к полноправным членам семьи», – заметила она.