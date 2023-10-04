Чем полезна календула на участке

Зачем высаживать на участке календулу, рассказала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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цветВо-первых, по словам специалиста, цветы привлекают на участок полезных насекомых, которые опыляют и другие растения.

Во-вторых, растение отпугивает вредителей, поэтому его посадка на огороде делает почву более безопасной. Именно по этой причине календула считается отличным сидератом, который делает землю несклонной к заболеваниям и достаточно плодородной.

В-третьих, после покоса календулу можно добавить в компост для обогащения его химического состава. На ее основе можно готовить различные питательные смеси, сообщают «БелНовости».