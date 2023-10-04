Россияне рассказали, где предпочитают хранить летние вещи

— Лидерство ответа «в гараже» объясняется в первую очередь тем, что большее количество квартир все-таки относится к советской постройке, не предусматривавшей наличие кладовых помещений в квартире и достаточного свободного метража на балконах. Современные застройщики все-таки стараются учесть факт необходимости хранения сезонных вещей типа спортивных атрибутов, автомобильных шин, если не в самом помещении квартиры, то в непосредственной близости от места жительства, а обладание стационарным гаражом теряет свою актуальность, — пояснил пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.