Россияне рассказали, где предпочитают хранить летние вещи
Большинство россиян предпочитают хранить летние вещи в гараже. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении «Вечерней Москвы» результаты опроса мебельной компании Mr.Doors.
Всего в исследовании приняли участие свыше 300 респондентов. В ходе анонимного опроса среди пользователей соцсетей 40 процентов участников рассказали, что хранят летние вещи в гараже. Вторую строчку среди лидеров поделили между собой ответы «в кладовке» и «на балконе».
Остальные голоса разделились между такими ответами, как «в подъезде» и «свой вариант в комментарии». Один из подписчиков рассказал, что складывает вещи в бытовку загородного дома, другой же все отвозит на дачу.
— Лидерство ответа «в гараже» объясняется в первую очередь тем, что большее количество квартир все-таки относится к советской постройке, не предусматривавшей наличие кладовых помещений в квартире и достаточного свободного метража на балконах. Современные застройщики все-таки стараются учесть факт необходимости хранения сезонных вещей типа спортивных атрибутов, автомобильных шин, если не в самом помещении квартиры, то в непосредственной близости от места жительства, а обладание стационарным гаражом теряет свою актуальность, — пояснил пресс-секретарь компании Кирилл Герасимов.
Старые вещи заполняют пространство, что-то уже вываливается из шкафов и чемоданов. Выбросить жалко, а хранить негде. Почему люди боятся выбрасывать старые вещи — в материале «Вечерней Москвы».