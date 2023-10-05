Как сохранить вид джинсов после многократной стирки
Как сохранить качество джинсов после многократной стирки, рассказала руководитель клининговой компании Милана.
По ее словам, частые стирка и глажка с высокой вероятностью могут привести к ухудшению внешнего вида джинсов. Во избежание такого результата стоит сушить предмет одежды так, чтобы на нем не образовывались лишние складки.
«Спокойно можно гладить в вертикальном положении с использованием отпаривателя. Штаны не вытянутся и легко восстановят форму», – объяснила эксперт.
В заключение Милана добавила, что данный предмет гардероба стирать при высокой температуре воды можно, сообщает «Лента.ру».