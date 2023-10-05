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Ветеринар Шеляков рассказал, как бороться с постельными клопами

В беседе с News.ru ветеринар Михаил Шеляков отметил, что бороться с постельными клопами очень непросто.

Эксперт рассказал, как бороться с постельными клопами
© Unsplash

Если они завелись в квартире, вывести их будет очень сложно и придется прибегнуть к весьма радикальным мерам. Поручить дело Шеляков посоветовал специалистам.

Так, эксперт заявил, что лучшим решением будет выбросить из дома мебель, в которой завелись клопы, а остальные вещи необходимо обработать сильными химикатами. Причем Шеляков предупредил, что средства вполне могут испортить другую мебель.

Нашествие клопов: чем опасны насекомые и как от них избавиться

Постельное белье, которое использовалось на кроватях, где были обнаружены клопы, специалист рекомендовал кипятить и тщательно гладить, поскольку при обычной стирке насекомых уничтожить не получится.

Ранее биолог объяснил, как уничтожить тараканов в квартире.

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