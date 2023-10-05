Дачникам дали советы, как сэкономить на электроэнергии

Депутат Чаплин рассказал, как дачникам сэкономить на электроэнергии
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, как дачникам можно сэкономить на электричестве и не переплачивать за энергию.
«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений – умные лампы», – рассказал Чаплин.
Политик отметил, что такие лампы потребляют на 75 % меньше энергии, а работают в несколько десятков раз дольше. В среднем одна лампочка рассчитана на 25 тыс. часов работы, то есть при активном использовании ее хватит на несколько лет, передает RG.
Еще существует система «умный дом», которая переводит жилье в режим энергосбережения в час пик, когда электричество стоит дороже. Это тоже поможет сэкономить часть средств. Кроме того, можно покупать технику с энергопотреблением класса «А», использовать двухтарифные счетчики электроэнергии и не ставить холодильник рядом с батареей. Все это сократит расход электричества и сэкономит деньги. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, как решить вопрос с соседями на даче, которые постоянно шумят.