Дачникам дали советы, как сэкономить на электроэнергии

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о том, как дачникам можно сэкономить на электричестве и не переплачивать за энергию.

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«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений – умные лампы», – рассказал Чаплин.

Политик отметил, что такие лампы потребляют на 75 % меньше энергии, а работают в несколько десятков раз дольше. В среднем одна лампочка рассчитана на 25 тыс. часов работы, то есть при активном использовании ее хватит на несколько лет, передает RG.