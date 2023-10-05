Холодные батареи в квартире: что делать и куда жаловаться

Идет второй месяц осени, а столбик термометра медленно, но верно стремится к нулю. Это означает, что совсем скоро во всех регионах страны включат горячее отопление, а некоторые счастливчики уже могут им наслаждаться.

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Бывают ситуации, когда батареи должны излучать тепло и обогревать владельцев жилья, однако этого почему-то не происходит.

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Для того, чтобы разобраться с проблемой и устранить ее, важно понимать, откуда она исходит. В чем может заключаться загвоздка и как себя вести в таком случае – в материале "Рамблера".

Коллективная проблема или нет

Для начала следует понять, оказались ли вы без горячих батарей одни либо от недостатка тепла страдает весь подъезд или дом. В этой связи можно наведаться к соседям с соответствующим вопросом, позвонить в управляющую компанию или связаться с аварийно-диспетчерской службой. Возможно, речь идет о плановом перерыве в подаче отопления – в таком случае потребуется дождаться его окончания. Если произошла внештатная ситуация, то, скорее всего, придется обратиться за помощью к специалистам.

Если же у соседей в квартирах тепло, а ваши батареи по-прежнему холодны и безучастны, то стоит искать причину в своей квартире. Их может быть несколько – разберем основные из них.

Неправильное подключение

Все может сводиться к ошибкам при подключении батареи, которые также могут быть разными. Например, мастер соединил радиатор с трубами, однако сделал это не так, как положено, и теперь подача воды осуществляется снизу, а не сверху. В результате она прогревается только частично, и этого, конечно, недостаточно для прогрева труб и всей квартиры.

Иногда проблема кроется в байпасе – перемычке в виде отрезка трубы. Считается, что на нем нельзя устанавливать кран, а если это все-таки происходит, то вода может перестать циркулировать.

Еще одна вероятная причина – установка слишком большого радиатора, а, точнее, большое количество секций в нем. Во всех трех описанных ситуациях потребуется внести корректировки в работу установленных в доме батарей и перенастроить их на нужный лад.

Воздушная пробка

Иногда в батареях образуются воздушные пробки. Они представляет собой избыточный воздух, который занимает диаметр трубы или его значительную часть. Из-за этого тепло застревает и не поступает дальше, как полагается. В подобной ситуации отсутствие тепла не является единственной проблемой: из-за пробок батареи начинают шуметь и вибрировать, что лишает обитателей квартиры тишины и спокойствия. Помимо этого, пробки способны спровоцировать развитие нежелательных химических процессов и, как следствие, повысить кислотность внутри системы, что не сулит ничего хорошего.

Чтобы решить проблему, можно самостоятельно открыть кран и выпустить воздух либо же обратиться к специалистам, которые предпримут все необходимые для разрешения ситуации манипуляции без вреда для вашей безопасности и жильцов подъезда.

Засор в трубах системы отопления

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Трубы бывают разными – стальными или пластиковыми – но в обоих случаях их может вывести из строя одна проблема. Речь идет о естественных процессах, происходящих внутри труб и ведущих к их засору. Со временем они изнашиваются, ржавеют или обволакиваются известняковым пластом. Все побочные осадки и частицы различных материалов оседают в батареях, копятся и в какой-то момент засоряют их, не давая теплу обогревать квартиру.

В таком случае требуется прочистить или трубы, или весь котел отопления. Можно задействовать разные инструменты – от пищевой соды до компрессора. Главное – объективно оценить всю плачевность ситуации, а сделать это иногда легче и безопаснее с помощью опытных специалистов.

Засор фильтра очистки воды

Когда происходит первый запуск воды в батареи, в них порой попадает мусор. Во избежание заполнения им теплообменника котла некоторые хозяева и УК предпочитают устанавливать на трубу обратной подачи воды фильтры. Подобные устройства для очистки, как и любые другие, со временем загрязняются и забиваются, в результате чего могут происходить сбои в нагреве жидкости. Решение несложное: нужно снять все фильтры, очистить их и установить обратно.

Вывод

Таким образом, при обнаружении холодных труб, которые, как предполагается, должны быть горячими, следует руководствоваться следующим порядком действий.