Когда пригибать малину на зиму

Кусты малины необходимо хорошо подготовить к зиме. Осенью после окончания вегетации нужно провести комплекс мероприятий, чтобы ягодные посадки хорошо перенесли зимние холода.

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Осенний уход за малиной включает обрезку стеблей, удаление листьев, внесение удобрений, мульчирование и укрытие на зиму.

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Для чего нужна обрезка малины:

при отсутствии обрезки ягоды малины становятся мельче;

после обрезки кусты нормально переносят зимний сезон;

повышается иммунитет растений;

посадки приобретают эстетичный вид и освобождается место для проведения ухода возле каждого куста;

предотвращается зимовка вредителей и их распространения на близлежащие растения.

Обрезку необходимо проводить грамотно: удалить слабые однолетние побеги, стебли возрастом старше 2-х лет, которые имеют по темно-коричневому цвет. Если кустарник сильно разросся, то нужно обрезать молодые светло-коричневые боковые отпрыски. Прореживание малинника повышает его устойчивость к заморозкам, на 1 кв. м должно остаться 8-10 стеблей.

После обрезки листья с кустов лучше удалить, так как они в дождливую холодную погоду начинают гнить и накрывают цветочные почки. Важно правильно удалять листья с растения – снизу-вверх, иначе можно повредить цветочные почки.

После обрезки на кусте должны остаться здоровые годовалые побеги без листьев, которые рекомендуется обработать железным купоросом

Обрезать малину на зиму лучше всего сразу после сбора последних ягод.

Чтобы уничтожить вредителей, отсеченные ветви складывают на кучу и сжигают.

Важно! Обрезку малины осенью нужно осуществлять острым садовым секатором: вследствие использования тупых ножей или ножниц, места среза очень долго заживают.

Перед тем как вносить осеннюю подкормку, приствольный круг следует очистить от сорняков, старой мульчи и прорыхлить, но не слишком глубоко (на 5-10 см), так как корневая система кустарника находится достаточно близко к поверхности.

Подкармливать малину осенью рекомендуется только по влажной земле, чтобы избежать ожогов корневой системы от вносимого удобрения. Сухую подкормку следует тщательно смешивать с землей, чтобы растение опять же не получало ожог корневой системы из-за прямого контакта с удобрением.

Если вы хотите, чтобы жидкая подкормка быстрее попала к корням, то нужно не просто заделывать удобрения в почву во время перекопки, а на расстоянии 30-35 см по периметру кроны сделать ямки или канавки (бороздки) глубиной 20-25 см, затем туда залить подкормку и прикопать.

Подкормку можно проводить органическими удобрениями: перепревшим навозом, куриным пометом. Помет лучше использовать в жидком виде. Удобрение разводят водой в соотношении 1:20 и равномерно поливают почву в малиннике.

Рекомендуем садоводам использовать и минеральные удобрения, такие как суперфосфат (55-60 г гранулированного удобрения вносят под каждый взрослый куст в разрыхленную почву и заделывают на глубину 7-10 см.) и калимагнезия (25-30 г на каждый куст). Желательно минеральную подкормку проводить после агрохимического анализа почвы.

Перед укладыванием мульчирующего материала корневую шейку немного присыпают землей, а, чтобы талой воде не было, где собираться, почву возле куста разравнивают.

Обрезанные и очищенные стебли сильно пригибают к земле и закрепляют скобами. Чтобы малина не вымерзла, высота пригнутых кустов должна быть не более 40-50 см. В качестве мульчи используют перепревшие опилки (ни в коем случае не свежие!), листву и растительные остатки (например, ботва от бархоток и других однолетних цветов), торф, перепревший навоз.

Оптимальная толщина мульчирующего материала 10 см: благодаря такому слою укрытия, растения будут хорошо защищены от морозов, и не будут подпревать во время потепления.