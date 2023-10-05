Агроном рассказал, зачем баклажаны собирают недозревшими

– Баклажаны мы срываем, когда они недозрелые, но достигли определенной величины. Это их степень съемной спелости, – говорит агроном Татьяна Орлова. – А в состоянии полной спелости баклажаны никогда не собираем, точно так же, как огурцы. И те и другие становятся неупотребимыми в пищу, размягчаются. Как огурцы срываем зелеными, максимум до 15 см в длину, так и баклажаны срываем в стадии технической спелости. Когда баклажаны перезреют, они становятся коричневыми, мягкими, горчат на вкус.