Как правильно ухаживать за обоями: полезные советы

Все мы хотим, чтобы после ремонта наш дом как можно дольше оставался красивым и свежим. Как правильно ухаживать за разными видами обоев, чтобы продлить их век, об этом мы поговорим сегодня.

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Бумажные обои.

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Конечно, такие обои категорически нельзя мыть. Но вполне можно и даже нужно удалять осевшую пыль пылесосом с мягкой щеткой, или же метелкой из мягких перьев хотя бы раз в неделю.

При поклейке обоев излишки лучше не выбрасывать. Ведь если они порвутся, их легко можно подклеить клеем ПВА. То же самое касается замены определенного участка обоев. Поврежденные участки желательно сразу клеить по мере их образования.

Флизелиновые обои.

Часто их наклеивают для покраски. Их можно красить 5-6 раз. Такие обои не боятся влаги. Но лучше ухаживать за ними при помощи сухой губки или пылесоса.

Акриловые обои

Идеальны для тех, у кого есть маленькие дети и домашние животные. Ведь кроме того, что они "дышат", за ними легко ухаживать – достаточно регулярно мыть их при помощи мягкой ткани.

Виниловые обои

Могут быть простыми и вспененными. Их легко можно мыть губкой. А если вы обладатель компакт-виниловых обоев, то даже с использованием моющего раствора.

Шелкографические обои

Наверное, это самые идеальные обои, если у вас есть домашние животные, так как они не боятся механических повреждений. Кроме того, они не притягивают пыль и не выгорают на солнце. Такие обои требуют минимального ухода – достаточно время от времени протирать их влажной тканью.

Жидкие обои.

Это одно из самых современных декоративных покрытий для стен, не имеющее никаких швов.

Как и бумажные обои, такие обои рекомендуется чистить только сухим способом – пылесосом с мягкой щеткой. Если на обоях образовалось небольшое пятно, попытайтесь удалить его мягким ластиком. Если же пятно уже въелось, то поможет только замена загрязненного участка. Для этого нужно смочить поверхность теплой водой, подождать несколько минут и удалить эту часть острым предметом. А затем нанести новые жидкие обои.

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