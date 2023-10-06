Зачем убирать в холодильник свитер, кеды и колготки

Что хранится в вашем холодильнике? Продукты, бьюти-продукты, лекарства? А что, если отправить туда колючий свитер или капроновые колготки, чтобы улучшить их свойства?

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Свитер в холодильнике

Шерстяные изделия иногда сыпятся, оставляя частички на коже или другой одежде. А еще теряют цвет после стирки. Чтобы этого избежать, стоит положить шерстяной шарф или свитер в холодильник в пакете на зип-застежке и оставить его там на ночь. Так ворсинки словно слипнутся и станут держаться гораздо лучше, а цвет останется ярким даже после многих стирок.

Замораживаем джинсы

Если любимые брюки потеряли первозданный вид или выглядят несвежими, а постирать их времени нет, отправьте джинсы на ночь в холодильник. Они снова сядут по фигуре, начнут смотреться ярче и свежее. Таким же способом можно избавить ткань от прилипшей жвачки: после ночи в морозилке, липкая субстанция отойдет значительно быстрее.

Спасаем колготки

Большинству девушек знакома ситуация, когда новые колготки рвутся во время первого надевания. Чтобы такого не произошло, положите их прямо в паковке в морозилке. Нити станут прочнее, а риск случайный стрелок заметно снизится.

Новая пара обуви

Если кеды или симпатичные ботиночки нещадно натирают, стоит взять два пакета для заморозки продуктов, наполнить их водой и положить в обувь, а затем отправить всю конструкцию на ночь в морозилку. Ткань станет мягче, а сама обувь немного шире, комфортнее в носке.

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