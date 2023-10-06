Какую плитку выбрать для ванной: виды, назначение и особенности

Ванная комната — помещение, отличающееся повышенной влажностью и склонное к загрязнениям. Поэтому покрытие стен и пола должно быть водоустойчивым, нескользящим и легким в очистке. Оптимальным решением для облицовки ванной станет плитка. Рынок предлагает массу вариантов: стекло и керамогранит, гладкую и пористую текстуры, глянец и матовую поверхность. Рассказываем, как разобраться в множестве предложений и как выбрать плитку для ванной комнаты.

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Какую плитку выбрать для ванной комнаты: основные критерии

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Чтобы решить, какую плитку выбрать на пол и стены в ванной, стоит сформулировать основные требования к материалу. Сразу оговоримся, что выбирать покрытие лучше вживую. Только так можно по существу оценить фактуру и прочность плитки, ее цветовые и световые особенности, а также плотность прилегания плиток друг к другу.

Выбрав понравившийся вариант, изучите его особенности:

Коэффициент водопоглощения. Плитка для ванной и туалета поглощает не более 10% влаги.

Коэффициент износостойкости. Для ванной комнаты подойдут материалы с маркировкой PEI 0 и PEI 1.

Назначение. Плитка бывает напольной и настенной. Покрытие для пола нельзя заменить настенной плиткой: она более хрупкая и менее износостойкая.

Размер. Для маленькой и средней ванной подойдут плитки со сторонами до 60 см, например, 20 на 45 или 60 на 30. Большую комнату можно покрыть крупной плиткой со сторонами от 60 см и больше: 60 на 120, 90 на 100 и так далее.

Текстура. Глянцевая плитка отличается скользящей поверхностью, требующей регулярной очистки. Ее преимущество — она практически не поглощает влагу. Такую плитку стоит использовать на стенах. Пористая плитка не скользит, на ней почти не видны загрязнения. Благодаря этому она станет хорошим напольным покрытием.

Это основные требования к покрытию в помещении с высокой влажностью. Но существуют и другие критерии, которые помогут определить, какую плитку выбрать для ванной. Это материал и фактура. Остановимся на них подробнее.

Какой материал выбрать для ванной: керамика, керамогранит, стекло

Чтобы решить, какую плитку выбрать для ванной, изучите различия между разновидностями материалов. Покрытия бывают 4 видов:

Керамическая плитка. Лидер рынка по соотношению цены и качества. Благодаря разнообразию фактур и обширной цветовой палитре позволит воплотить любой дизайнерский проект. Керамогранит. Сочетает минимальную пористость с высокой износостойкостью. Почти не впитывает влагу, что минимизирует появление плесени и налета. Легко очищается. Стеклянная плитка. Яркое решение, которое позволит реализовать необычный дизайнерский замысел. Не впитывает влагу, но легко загрязняется и требует ухода. Клинкерная плитка. Простой в уходе материал, внешне напоминающий кирпич. Прочный, а потому отличается высокой износостойкостью.

Большинство покупателей, решая, какую плитку выбрать для ванной, останавливаются на керамике. Это самый бюджетный из всех рассмотренных материалов. Второе место в топе покупателей занимает керамогранит. Он менее склонен к сколам, нежели керамика, и подходит для выкладки как стен, так и пола.

Чем различаются матовая, глянцевая и зеркальная плитки

Чтобы решить, какую плитку выбрать в ванную на стены и пол, нужно учесть параметры помещения, а также особенности дизайна квартиры. Правильно подобранная плитка поможет визуально расширить пространство и создать уют. Поверхность плитки бывает 3 видов:

Матовая. Шершавое нескользящее покрытие. Такая плитка поглощает свет и не создает бликов. Благодаря этому грязь и разводы на ней становятся практически незаметными. Минус материала — пониженная водоустойчивость, из-за которой плитка требует особого ухода.

Глянцевая. Отражает свет, благодаря чему ванная становится визуально больше. Подходит для имитации натурального материала, например, мрамора. Из-за гладкой скользящей поверхности используется преимущественно для покрытия стен. Не впитывает влагу и легко моется, но требует регулярной очистки.

Зеркальная. Оригинальное решение для визуального увеличения пространства. Чаще всего используется в качестве акцента в сочетании с другими видами плитки. Требует регулярного ухода: на стеклянной поверхности хорошо видны капли и разводы. Учтите, что из-за плохой вытяжки в ванной зеркало может со временем потускнеть и лишиться изначального блеска.

Решая, какую плитку выбрать для комнаты с ванной, необязательно ограничиваться одним видом поверхности. Сочетание фактур позволит создать неповторимый дизайн, который дополнит оформление квартиры. Облегчить выбор поверхности помогут профессиональный дизайнер или готовые макеты на сайтах мебельных магазинов.

Какую плитку выбрать на пол в ванной

Определиться, какую плитку выбрать для ванной комнаты, несложно, если изучить требования к покрытию. С особым вниманием стоит подойти к выбору плитки для пола. Напольная плитка — вопрос не только красоты, но и безопасности.

Идеальным материалом для покрытия пола станет керамогранит. Он сочетает высокую прочность и износостойкость с минимальным водопоглощением (всего 0,01%—0,05%). Благодаря шероховатой текстуре керамогранитная плитка не скользит даже при попадании воды. Наконец, этот материал легко выдерживает перепады температур. Все это делает его долговечным и безопасным решением для покрытия пола.

Минусом керамогранита является высокая стоимость. При желании на рынке можно найти альтернативу из керамики. Керамическая напольная плитка отличается от настенного аналога антискользящей поверхностью и повышенной толщиной.

Какую плитку выбрать на стены в ванной

Плитка для стен может быть более хрупкой и тонкой, нежели покрытие для пола. Однако и ее стоит выбирать с учетом нюансов. Ранее мы уже обсудили особенности фактуры и текстуры разных видов плитки. Теперь пришло время поговорить про цвет.

Чаще всего стены в ванной отделывают светлой плиткой. Это позволяет визуально увеличить помещение. У светлой плитки есть и другое, практическое преимущество. На ней в меньшей степени видны капли и разводы. А значит, такая плитка нуждается в менее регулярной очистке.