Как правильно расставить мебель в спальне

Спальня должна быть обустроена так, чтобы в ней было комфортно отдыхать, чтобы ничего не мешало спокойному сну.

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Обязательно в этой комнате должны быть две вещи – это кровать, шкаф или комод.

При расстановке мебели нужно уделить внимание планировке помещения. Стоит учитывать расположение окон и дверей, габариты мебели, расположение розеток и радиаторов отопления.

Нужно оставить достаточно свободного места, примерно 70 сантиметров свободного интервала от предметов.

Для мебели нужно своё место. Например, кровать лучше всего расположить изголовьем к стене и параллельно к окну.