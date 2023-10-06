Как уберечь яблони от ожогов и мышей зимой

Нашествие мышей и зайцев – настоящая угроза для плодовых деревьев на дачных участках. Яблони могут просто не пережить массового наступления грызунов на огороды.

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Как предупреждает руководитель садового центра «Сияние» Наталья Иванцова, колготки и даже деготь не помогут.

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Как защитить яблони от грызунов

Мыши вместе с многочисленным потомством нападают на плодовые деревья ранней весной. Мышиные аппетиты растут в марте, когда грызуны роют ходы под снегом и обгладывают кору яблонь и груш. Начинать борьбу с опасными вредителями Наталья Иванцова советует с осени.

«В 2015 году мыши съели в нашем саду 15 деревьев, которые уже начали плодоносить. С этого момента я с ними не дружу. Никакими более лояльными методами уже не борюсь», – по словам Натальи Иванцовой, ядовитые таблетки для мышей она начинает раскладывать на участке еще в августе и второй раз перед зимой. Это уменьшает популяцию грызунов.

«Никакие обертывания колготками, хвойные веточки и деготь уже не спасают от мышей. Когда кушать хочется, им все нипочем», – предупреждает садовод.

Даже ядовитые таблетки лишь уменьшают популяцию. Чтобы гарантированно защитить деревья, Наталья Иванцова оборачивает стволы сеткой-рабицей. На двух участках у садовода 85 плодовых деревьев и все их приходится укрывать от мышей.

Когда белить стволы деревьев

Побелка – еще одно обязательное мероприятие, которое поможет защитить кору яблонь весной. И от ожогов убережет, и от грызунов и болезней поможет. Наталья Иванцова советует использовать специальную краску для побелки деревьев со специальными добавками – фунгицидами биологического происхождения и веществами, отпугивающими мышей.

«Можно добавить туда дёготь или ложку креолина для отпугивания грызунов. Но ядовитые таблетки и сетку это не заменит», – уточнила Наталья Иванцова.

Осеннюю побелку стволов наш эксперт считает обязательной процедурой – это главное средство от солнечных ожогов. Главное, сделать это именно осенью.

«Обычно садоводы белят деревья на 22 апреля в день рождения Владимира Ильича Ленина. Но это только для красоты, – смеется садовод. – А самое опасное солнце в марте. Иногда кора прожигается до сердцевины, и потом дерево страдает».