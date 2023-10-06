Названы самые опасные способы обогреть жилье

В период холодов не стоит пытаться обогреть жилье ненадежными электроприборами и с помощью газа на кухне.

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Опасные способы обогрева назвал россиянам председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин, пишут «Аргументы и Факты».

Эксперт отметил, что обогревать дом или квартиру обычными электрическими обогревателями безопасно, если они качественно произведены. Приборы, которые сделаны кустарно, могут стать причиной печальных происшествий, предупредил Гринин.

«Бывает так называемый самодельный "козел". Простой в исполнении, но очень опасный в применении. Вот такое нужно исключить совсем. Это все очень опасно», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что не нужно также накрывать электрические обогреватели одеждой или сушить вещи напротив тепловых пушек — это может спровоцировать возгорание.

«Что касается газа, который просто жгут на кухне, чтобы нагреть помещение, то здесь нужно внимательно следить за абсолютной исправностью оборудования», — предостерег Гринин.