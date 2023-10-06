Биолог рассказала, чем отличается рукола от салата

Зелень – важная часть рациона. Она помогает поддерживать здоровье. В ней содержится много клетчатки, витаминов и микроэлементов. На полках магазинов большое разнообразие семян. Подчас сложно определиться с тем, что же лучше посеять на своем участке.

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Виктория Мамедова рассказала, чем отличается рукола от салата и об особенностях их выращивания.

– Рукола, или индау – это зеленная культура, которая имеет приятную остроту горчицы, с ореховым привкусом, – говорит биолог Виктория Мамедова. – Такое необычное приятное сочетание. Это растение высотой 10–15 см максимум. Ее добавляют в салаты для придания пикантного неповторимого вкуса.

На пакетиках и не пишут сорта руколы, только одно название – рукола, или индау.

Рукола отличается от салатов. Салат кочанный или листовой относится к другому семейству астровых, и никакого особого вкуса у него нет. Он словно трава. А в руколе есть своя изюминка, неповторимость.

Салат обычно используют как наполнитель овощных блюд, с целью придать воздушность, массу. И салату обязательно нужно какую-то заправку – масло или майонез. А вот рукола сама по себе придает салату необычный вкус. Руколу я посеяла в начале сентября, она всходит 6–7 дней. И через 3 недели после появления всходов она обычно готова к употреблению. В конце сентября – начале октября ее можно будет рвать.