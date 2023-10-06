Нужно ли мыть кастрюлю после варки яиц

На стенках кастрюли после варки накапливаются отложения, особенно если добавлять в воду поваренную соль. Свежий налет убрать легче, чем застарелый. Если вы забыли разок вымыть посуду после варки, никакого вреда для здоровья не будет.

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Член Национального общества диетологов Юлия Зинченко также объяснила, нужно ли мыть сами яйца перед варкой.

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Мыть ли кастрюлю после яиц

Замечали, что вода в кастрюле после варки яиц остаётся чистой? Никаких пятен не возникает, кроме небольшого налёта на стенках сосуда. Зинченко уверена, что посуду всё же стоит промыть — как раз из-за этого налёта.

Даже если визуально отложения не видно, их можно почувствовать подушечками пальцев. Если подолгу не мыть, налёт станет более плотным и его уже будет не так просто удалить.

«Таким образом мы продлеваем срок службы посуды. Но, если вдруг вымыть не успели или забыли, то каких-то серьёзных последствий для здоровья опасаться не стоит, во время кипячения сальмонеллы погибают», — пояснила Зинченко в беседе с «Аргументами и фактами».

Мыть яйца перед варкой

Врачи и диетологи всегда говорят, что яйца обязательно надо мыть, если вы собираетесь их жарить. На скорлупе могут оставаться сальмонеллы, которые при разбивании яйца могут попасть во внутреннее содержимое продукта. При варке такой вариант очень маловероятен, поэтому можно обойтись без промывания, пояснила Зинченко. Но есть нюанс: яйца надо мыть только перед приготовлением. Вода удаляет защитный слой со скорлупы, поэтому после промыва яйца уже хранить не стоит — быстро испортятся.

А вот «грязные» могут простоять в холодильнике и 90 дней, отметила диетолог.

Эксперт добавила, что не все продукты надо мыть перед готовкой. Мясо, рыбу и птицу мыть даже опасно — есть риск разнести с каплями воды бактерии по кухне . Несколько брызг будет достаточно, чтобы на столешнице начали размножаться листерии и сальмонеллы.

Мыть ли овощи и фрукты с рынка

Фрукты и овощи, тем более с рынка, мыть нужно обязательно. На самом рынке не надо ничего дегустировать — на поверхности плодов и растений могут обитать аскариды — черви-паразиты.

Врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила самые опасные овощи и ягоды в плане паразитов, бактерий и инфекций: огурцы; клубника; зелень: укроп, петрушка, кинза, базилик.

Мыть всё это добро нужно следующим образом: сложить продукты в дуршлаг и поместить его в кастрюлю с обычной водой без моющих средств и химикатов на 20–30 минут. Этого времени хватит, чтобы с них слезли все частички земли, где могут быть паразиты.