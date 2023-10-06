Дачников призвали приготовить удобрение на основе необычного ингредиента

Дачников призвали срочно приготовить удобрение на основе необычного ингредиента
Агроном Анастасия Коврижных призвала владельцев дачных участков срочно приготовить эффективное удобрение на основе варенья. Ее слова приводит «БелНовости».
По словам специалиста, из варенья можно сделать прекрасную подкормку, заменяющую навоз и перегной: оно содержит глюкозу, витамины и другие важные для огородных культур соединения. При этом если смешать сладость с дрожжами, полученное средство станет еще более сильным.
Для приготовления состава, включающего в себя этот необычный ингредиент, Коврижных предложила налить в бочку 20 литров чистой воды и добавить 400 граммов прессованных дрожжей и литр варенья. После этого содержимое бочки нужно тщательно перемешать и дать настояться на протяжении 72 часов.
По истечении указанного времени средство можно использовать для удобрения растений. Однако агроном уточнила, что применять его нужно не в чистом виде: литр концентрата нужно разбавить десятью литрами воды. Она добавила, что для достижения желаемого эффекта растения необходимо поливать под корень. Лучше всего, отметила эксперт, подкормка подойдет для помидоров и моркови — после ее применения, заверила Коврижных, овощи вырастут более крупными и вкусными.
Специалист рекомендовала подкармливать растения несколько раз в течение всего дачного сезона: сначала через пару недель после посадки, затем в момент появления завязей и, наконец, в период плодообразования.
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