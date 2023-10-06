Чем можно заразиться через посуду

Кажется, в пределах нашего дома мы в полной безопасности, однако некоторые инфекции и болезни могут настигнуть нас прямо на кухне.

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Например, вы можете подхватить неприятные проблемы через грязную или чужую посуду. Подробнее от этом читайте в материале "Рамблера".

Что происходит, когда вы не моете посуду

Бактерии и грибки растут и размножаются очень быстро, создавая потенциальную колонию бактерий в течение нескольких дней. Если вы оставите посуду немытой на долгое время, на кухне и на посуде может размножиться множество бактерий, что может нанести вред вашему здоровью.

Вместе с бактериями и грибками появляется запах. Со временем он распространится по всему дому.

Болезни через чужую посуду

Через посуду может передаваться хеликобактерная инфекция, приводящая к заболеваниям желудка. Кроме того, есть риск которая вызывает заболевания желудка. Также есть риск "подхватить" сальмонеллу, стафилококк, холеру, листерию, кампилобактер, тиф, туберкулез и даже столбняк.

Многие и этих инфекций могут вызвать симптомы, похожие на симптомы пищевого отравления, поэтому люди могут считать, что просто отравились некачественной едой.