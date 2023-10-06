Чем можно заразиться через посуду
Кажется, в пределах нашего дома мы в полной безопасности, однако некоторые инфекции и болезни могут настигнуть нас прямо на кухне.
Например, вы можете подхватить неприятные проблемы через грязную или чужую посуду. Подробнее от этом читайте в материале "Рамблера".
Что происходит, когда вы не моете посуду
Бактерии и грибки растут и размножаются очень быстро, создавая потенциальную колонию бактерий в течение нескольких дней. Если вы оставите посуду немытой на долгое время, на кухне и на посуде может размножиться множество бактерий, что может нанести вред вашему здоровью.
Вместе с бактериями и грибками появляется запах. Со временем он распространится по всему дому.
Болезни через чужую посуду
Через посуду может передаваться хеликобактерная инфекция, приводящая к заболеваниям желудка. Кроме того, есть риск которая вызывает заболевания желудка. Также есть риск "подхватить" сальмонеллу, стафилококк, холеру, листерию, кампилобактер, тиф, туберкулез и даже столбняк.
Многие и этих инфекций могут вызвать симптомы, похожие на симптомы пищевого отравления, поэтому люди могут считать, что просто отравились некачественной едой.
Кроме того, через посуду могут передаваться и вирусные инфекции, такие как, грипп, герпес, норовирус, гепатит-А, и другие.