Почему не стоит оставлять листву под деревьями

Многие отмечали в этом году большое количество слизней на грядках. Чтобы этого избежать, нужно уже сейчас заняться профилактическими работами.

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Для химической обработки подходит препарат «Гроза», который приготовлен на основе метальдегида.

Зимуют слизни глубоко в почве. Они любят листовые овощи – капусту, салат. И сейчас, пока тепло, там они и будут обитать. Поэтому надо как можно скорее освобождать те грядки, которые уже не нужны, чтобы не стояли в них засохшие кусты томата, перца.

Необходимо перекопать грубыми комками землю, в такой почве слизни зимуют плохо.

В местах, где слизни могут обитать, нужно раскладывать картон, куски старого линолеума. Они забираются под них на ночь. А утром открыть и просыпать метальдегидом.

Чтобы слизни не забрались в компостные кучи, вокруг них можно насыпать дорожкой суперфосфат и в саму компостную кучу сверху. Слизни его тоже не любят.