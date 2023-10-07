Эксперты рассказали, почему не стоит оставлять листву под деревьями
Многие отмечали в этом году большое количество слизней на грядках. Чтобы этого избежать, нужно уже сейчас заняться профилактическими работами.
Для химической обработки подходит препарат «Гроза», который приготовлен на основе метальдегида.
Зимуют слизни глубоко в почве. Они любят листовые овощи – капусту, салат. И сейчас, пока тепло, там они и будут обитать. Поэтому надо как можно скорее освобождать те грядки, которые уже не нужны, чтобы не стояли в них засохшие кусты томата, перца.
Необходимо перекопать грубыми комками землю, в такой почве слизни зимуют плохо.
В местах, где слизни могут обитать, нужно раскладывать картон, куски старого линолеума. Они забираются под них на ночь. А утром открыть и просыпать метальдегидом.
Чтобы слизни не забрались в компостные кучи, вокруг них можно насыпать дорожкой суперфосфат и в саму компостную кучу сверху. Слизни его тоже не любят.
А можно воспользоваться и медным купоросом, но это более дорогой препарат. Слизни сильно размножаются в условиях влажности, любят сырую погоду, питаются сочными частями растений. В осеннее время слизни будут находиться под опавшими листьями и ими питаться. Поэтому, когда оставляют листья под деревьями с целью образования естественной природной подстилки от промерзания почвы, всегда напоминаю об этом. Надо все выгребать под деревьями и все сжигать однозначно. В противном случае весной все вернется на круги своя.