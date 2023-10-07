Как обрезать малину осенью? Пошаговая инструкция по обрезке малины

Обрезать кусты малины необходимо для будущего обильного плодоношения. Даже если кажется, что пышные кусты не нуждаются в обрезке, и эта мера излишняя — ведь в лесу малина прекрасно растет без такого ухода — избавляться от лишних побегов все же необходимо. «Лента.ру» выяснила, как и в какие сроки правильно обрезать обычную и ремонтантную малину, чтобы повысить количество и качество будущего урожая.

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Почему садовую малину нужно обрезать?

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В отличие от лесной малины, ее садовым собратьям нельзя позволять бесконтрольно разрастаться. Проводить удаление лишних веток и побегов необходимо ради получения на следующий год хорошего урожая.

Поскольку малиновые кусты дают буйную поросль, на нее уходит большое количество сил растения, а также воды и питания. Поэтому в самых густых кустах обычно бывает меньше всего ягод. Так что несмотря на неприхотливость малины хороший урожай и крупные ягоды возможны только при своевременной грамотной обрезке.

Что происходит при разрастании малины:

ягоды становятся мелкими; отсутствие проветривания и недостаток солнечного света могут спровоцировать развитие болезней и появление вредителей; молодые побеги могут отдаляться от основного куста на расстояние до трех метров, в результате чего происходит нарушение планировки участка; в зарослях трудно собирать урожай.

Член Владимирского союза садоводов Евгений Цуриканов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что главная задача при обрезке малины — удалить старые ветки, которые уже все равно много плодов не дадут.

«Малина имеет двухлетние и однолетние побеги, плодоношение происходит только на второй год. То есть лишь на двухлетних побегах образуются цветочные почки, которые впоследствии дают ягоды. А в первый год плодоносящих побегов не бывает — на однолетках растут только листья», — подчеркнул эксперт.

Обильно отплодоносив на втором году жизни, побеги затем дают намного меньше ягод, часто засыхают. Поэтому главная задача — удалить двухлетние ветки Евгений Цуриканов

Однако проводить обрезку надо в соответствии с определенными правилами, чтобы не нанести кустарнику вред.

Что происходит с кустами малины при осенней обрезке:

молодые побеги получают необходимое количество солнечного света и питания, благодаря чему повышается иммунитет растения и оно успешно переживает зиму; до наступления холодов обрезанный малинник успевает накопить достаточно питательных веществ и заложить почки к весне; число вредителей, обитающих в засохших стеблях, а также плесени и грибков значительно уменьшается; многочисленные слабые побеги, которые в большом количестве вырастают за лето, больше не отнимают у куста необходимые ресурсы для обильного урожая.

Когда нужно обрезать малину?

По словам Цуриканова, наиболее благоприятным временем для удаления лишних веток малины считается осень. «Точные сроки обрезки малины назвать не могу. Обычно малину обрезают сразу после уборки урожая, иногда в августе, иногда в сентябре или даже в конце октября — в зависимости от региона», — отметил собеседник «Ленты.ру».

На кустах за лето собирается много вредителей, и лучше избавиться от них, удаляя и сжигая избыток ветвей Евгений Цуриканов

Он добавил, что погода должна быть уже довольно прохладной, чтобы после обрезки вновь не появилась поросль. Однако важно не откладывать обрезку до заморозков — лучше проводить эту процедуру за три-четыре недели до предполагаемых холодов, чтобы растение успело запасти достаточно питательных веществ перед зимой.

В целом эксперт советует следить за прогнозами погоды в своем регионе, чтобы знать, когда примерно наступит похолодание.

Важно проводить обрезку в сухую погоду, чтобы в срезы побегов не попала влага, отчего стебли могут загнить

Определить сроки обрезки малины можно также по лунному календарю. Лучше всего удалять лишние ветки на убывающей Луне, а вот в полнолуние и новолуние делать этого не стоит.

Уход за малиной по лунному календарю на 2023 год:

посадка в сентябре — с 17 по 24 сентября; посадка в октябре — с 17 по 20 октября и с 23 по 29 октября; обрезка в сентябре — 19 и 24 сентября; обрезка в октябре — с 11 по 23 октября.

Какой инвентарь необходим для обрезки малины?

Главным инструментом для удаления лишних веток малины является секатор. Им удобно отрезать слабые побеги и мелкую поросль.

Кроме того, для удаления толстых стеблей понадобится более мощный сучкорез, а чтобы подкорректировать обрезку, лучше использовать садовый нож.

Собрать срезанные ветки и листья для последующего сжигания можно с помощью граблей.

Перед началом работы инструменты необходимо хорошо заточить и продезинфицировать, поскольку тупые лезвия повреждают растения, а необработанные могут стать переносчиками заболеваний

Каких правил стоит придерживаться при обрезке малины?

По словам Евгения Цуриканова, обрезку малины следует проводить в пять этапов.

1. Удалить старые ветки

Первым делом удаляются отплодоносившие побеги. Нужно вырезать все ветви на втором году жизни, то есть те, с которых в этом году уже были собраны ягоды.

Отплодоносившие ветки нужно обрезать под корень

2. Отрезать слабые побеги

Затем нужно обрезать слабые и тонкие побеги, которые делают посадки слишком густыми, но при этом почти не дают урожай. Также стоит удалить поломанные и поврежденные ветки.

3. Убрать ветки, поврежденные вредителями

На этом этапе следует внимательно изучить состояние кустов на предмет наличия личинок насекомых-вредителей. Как правило, они формируют заметные утолщения на стеблях. Такие побеги тоже необходимо обрезать и сжечь.

4. Проредить побеги

При сплошной посадке на один квадратный метр должно приходиться не больше десяти побегов. Как ни трудно на это решиться, но даже крепкие здоровые стебли нужно удалять, чтобы они не создавали заросли и не затеняли друг друга.

5. Отрезать верхушки побегов

У оставшихся побегов надо обрезать верхушки на длину около десяти сантиметров, чтобы весной появилось больше вторичных отростков, на которых в основном и появляются ягоды.

Как правильно обрезать ремонтантную малину?

Ремонтантными называются сорта, дающие несколько урожаев за сезон, при этом плодоносят как двулетние, так и однолетние побеги. Осенняя обрезка ремонтантной малины проводится только в южных регионах, в остальных же ее обрезают весной, поскольку ремонтантные сорта плодоносят вплоть до начала зимы.

Если погодные условия позволяют обрезать ремонтантную малину осенью, Евгений Цуриканов советует делать это следующим образом.

Как обрезать ремонтантную малину осенью:

двулетние побеги срезать под самый корень; однолетние ветки укоротить на 20 сантиметров; весной, до распускания почек, нужно дополнительно провести санитарную обрезку, удалить вымерзшие и поломанные ветки.

Есть и другой способ осенней обрезки ремонтантной малины: после наступления первых морозов все кусты срезаются под корень. Весной же молодые побеги прореживают, оставляя по три-четыре стебля на куст.

Как ухаживать за малиной после обрезки?

Обрезанная по всем правилам малина по весне пойдет в бурный рост, даст боковые побеги и молодую поросль. Ей потребуется много питательных веществ, поэтому по окончании обрезки растения следует подкормить. Для этого подойдут компост, торф, разведенный птичий помет — из расчета полведра на один квадратный метр. Можно внести также суперфосфат и сульфат калия — по 40-50 граммов на квадратный метр.

После подкормки малинник нужно как следует полить. Если речь идет о ремонтантных сортах — их следует опрыскать бордоской жидкостью для обеззараживания.

Затем кусты необходимо замульчировать — то есть укрыть почву дополнительным слоем для защиты от выветривания и растрескивания. В качестве мульчи лучше всего подходит хвоя, которая защищает посадки не только от морозов, но и от мелких грызунов.

В южных регионах малина обычно не нуждается в дополнительной защите от холодов, а вот в регионах с суровыми зимами укрытие необходимо

Для этой цели оставшиеся после обрезки побеги малины связывают друг с другом в пучки и пригибают к земле. Сверху их следует засыпать листвой или хвоей, слоем не менее 30 сантиметров. Можно просто накрыть лапником. Если планируется сверху укрывать кусты пленкой, обязательно нужно проделать в ней отверстия для вентиляции, чтобы избежать загнивания. Кроме того, следует помнить — если укрыть малину слишком рано, до заморозков, она может запреть.

По весне, как только сойдет снег, нужно будет осуществить еще одну подкормку: посыпать почву под кустами мочевиной из расчета 30 граммов на квадратный метр.

Хочу обязательно уточнить, что осенняя обрезка обязательно должна быть дополнена весенней, которую делают сразу после того, как сошел снег. Все побеги, которые вымерзли зимой, подгнили, покрылись плесенью, поломались, должны быть обрезаны под корень, без пеньков. Иначе они станут источником заразы для всего растения Евгений Цуриканов

Кроме того, весной подрезают верхушки стеблей, примерно на 20 сантиметров, чтобы пробудить почки и стимулировать появление новых побегов, на которых завяжутся ягоды. Эта весенняя обрезка верхушек нужна также для того, чтобы ягоды были крупнее.