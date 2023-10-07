Секреты уборки: как китаянки наводят порядок в доме

Любой хозяйке хотелось бы максимально упростить процесс уборки и наведения порядка в своем доме. У каждой из женщин, наверняка, есть свои секреты и лайфхаки, которые помогают ей быстрее справляться с домашними делами. К тому же, сейчас немало умных помощников, например, роботы-пылесосы, сушильные машины и прочая техника.

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В этом материале "Рамблер" решил разобраться, как организовывают уборку в квартире китайские женщины, и чему у них стоило бы поучиться.

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Постельное белье

У большинства китайцев пододеяльники пришиты к одеялу, потому их и стирают вместе. Это немного затянет процесс сушки, однако такой лайфхак стоит взять на заметку, ведь стирать само одеяло необходимо не раз в год, как это зачастую и происходит, а как можно чаще – в нем скапливается много пыли и пылевых клещей.

Генеральная уборка

Китайцы – народ, который просто обожает чистоту. И можно было бы подумать, что генеральную уборку они проводят часто, однако все наоборот. Китаянки настолько тщательно поддерживают постоянную чистоту в доме, что "генералить" им можно лишь один раз в году. Чаще всего это происходит перед Новым годом, который празднуется по лунному календарю. Генеральная уборка в Китае называется «да сао чу».

К генеральной уборке китайские девушки тоже подходят с особой креативностью. На швабру или щетку они натягивают нейлоновые колготки, и таким приспособлением собирают по всему помещению пыль – от пола до потолка. Секрет в том, что что такой самодельниый агрегат притягивает к себе пыль за счет образования статического электричества.

Молоко для уборки

Многие хозяйки в Китае предпочитают не выбрасывать испорченное молоко, а использовать его в процессе уборки. Так, они наливают немного молока на салфетку или специальную тряпку и протирают ею мебель – это помогает добиться особого блеска и чистоты. А для того, чтобы поверхность не становилась липкой и не пахла молоком, ее после следует протереть смоченной в обычной воде тряпкой или салфеткой.

Уборка в ванной