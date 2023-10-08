Как выбрать безопасный порошок для стирки

Стиральный порошок в супермаркетах стремительно дорожает. Чтобы сэкономить, хозяйки идут в магазины с фиксированными ценами. Однако там продаются незнакомые марки и состав продукта может быть небезопасен. О правилах выбора капсул и порошка для стирки рассказала блогер Любовь Гончарова.

© unsplash.com

«Желательно, чтобы в составе не было хлора, фосфатов и неразлагаемых ПАВ – анионных, катионных. Хорошо отстирывать будут средства, в которых есть перкарбонат натрия, пищевая и кальцинированная сода», – поделилась информацией Гончарова.

Блогер отметила, что лично не пользуется дешевым порошком, так как считает его небезопасным. Однако если в нем есть необходимость, то стоит внимательно изучить характеристики продукта, пишет blitz.plus.