Как сэкономить на грунте для комнатных цветов и рассады

Специалист сельского хозяйства Алексей Володихин дал полезные советы, которые помогут сэкономить денежные средства на грунте при посадке комнатных растений или посеве рассады в следующем сезоне.

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По словам эксперта, осенью для будущих посевов можно заготовить универсальную почвосмесь. Для ее приготовления необходимо смешать в одинаковых пропорциях землю с дачного участка, из леса и песок. При этом стоит соблюдать определенные правила.

Так, в огороде лучше всего брать грунт из-под гороха и фасоли, а в лесу - из-под липы и березы. Он всегда богат азотом и другими полезными микроэлементами.

В своем telegram-канале Алексей Володихин отмечает, что брать почву из под ивы, осины, дуба и хвойных пород деревьев не стоит, так как в ней часто содержатся вещества, которые угнетают рост растений.

Песок нужно брать речной.

Если за осень заготовить необходимое количество земли не удалось, то можно приобрести универсальный грунт. Однако стоит помнить, что покупать почву для определенных культур и переплачивать лишние деньги не нужно. Состав у универсальной и специальных смесей практически одинаковый.