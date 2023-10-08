Можно ли добавлять мыло в ядохимикаты

Жителям Волгоградской области объяснили, в каких случаях необходимо добавлять мыло в средство для защиты растений, чтобы оно лучше держалось на листьях.

© Крестьянская жизнь

По словам экспертов, прилипатели используют на культурах, которые покрыты восковым налетом и раствор с них скатывается. Это капуста и лук.

У всех плодовых деревьев листья шероховатые, поэтому без всяких прилипателей любой препарат, которым опрыскивают, хорошо ложится и сохраняется на листьях.

Многие химикаты содержат известь, которая и является тем самым прилипателем. Листья становятся голубоватыми после опрыскивания, и поэтому даже визуально понятно, что действующие вещества не скатились. В качестве прилипателей, как правило, огородники вносят в готовые препараты крахмал.

Негативного влияния на самочувствие деревьев он не оказывает. Можно добавлять и мыло, но не обычное, а специальное зеленое. Его стругают или трут на мелкой терке. Затем добавляют в раствор ядохимиката.

Также можно использовать в качестве прилипателя жидкость для мытья посуды - добавлять в препарат 1 чайную ложку.